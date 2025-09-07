logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

RECIBEN LA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A

aría Inés Zamanillo Torres, Valeria Cortés Baeza e Inés Güemes Medina recibieron el sacramento de la comunión, en una emotiva y cálida ceremonia religiosa.

Con ellas estuvieron sus papás: Santiago Zamanillo y María Torres , David Cortés y Michelle Baeza, Juan Manuel Güemes y Lila Medina.

Al igual, sus abuelitos, tíos, primos, amigos y compañeras de colegio.

También las acompañaron sus padrinos.

El Presbítero Gabriel Del Valle les expresó un mensaje de amor al Niño Dios, en la celebración, que se efectuó en la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia, por la tarde.

Enseguida, les impartió el sacramento, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al final, las pequeñas recibieron prolongados aplausos de sus seres queridos y amistades, quienes le desearon bienestar en su vida.

