Ángela Aguilar presume extensiones, pero los ataques continúan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar sigue con sus cambios de look, esta vez luce unas largas extensiones oscuras que le colocó el estilista Miguel de la Mora, fue él quien compartió un video de cómo se ve ahora la cantante de 21 años, los cibernautas aplaudieron su trabajo pero no se congraciaron con la intérprete de regional mexicano.

"Ángela Aguilar con un cambio de impacto, 300 gramos de extensiones premium más un diseño de color espectacular", escribió el estilista en el mensaje que acompaña al video donde Ángela en compañía de él luce con todo su nuevo look.

La hija de Pepe Aguilar no ha dejado de recibir "hate" y críticas desde que hizo público su romance con su actual esposo Christian Nodal, y esta vez no fue la excepción:

"Nos sigue cayendo muy mal de todos modos". "Nada me hará quererte Ángela Aguilar". "Hermoso el cabello. Pero igual seguiré siendo su hater #1 hasta el día que yo deje de respirar, amén". "¿Es cabello argentino?". "Me caías muy bien Micky". "El cabello te quedó hermoso pero igual nos cae mal". "Nos sigue cayendo mal aunque ya no esté pelona". "Que deje de ser pelona no le quita lo mal que nos cae", son algunos de los comentarios.

----Ángela Aguilar presume largas extensiones.

Algunos cuestionan por qué Ángela ha optado por este radical cambio en su cabello tras convertirse en una mujer casada, pues aunque en el pasado ya se había puesto extensiones, es hasta ahora que luce unas tan largas y por mucho tiempo.

"Lo que no me cuadra es porqué duró tanto tiempo con el cabello corto y apenas se casa y se cambia todo", cuestionó un usuario.

----Piden un alto al "hate" contra Ángela Aguilar

Cada vez son más los comentarios que impulsan un alto al hate a Ángela Aguilar, grupos de fans de la cantante han hecho campañas para mostrar apoyo a la cantante y no promover el odio ni el acoso en las redes sociales.

Entre la decena de comentarios en la publicación del estilista de Ángela Aguilar, se lee un comentario en ese sentido, un alto al odio hacia Ángela Aguilar.

"Hasta cuándo dejaremos de echarnos mierda entre mujeres y más a alguien que ni conocemos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra... y recuerden que lo que tú das al universo él te lo regresa multiplicado".

El 14 de marzo, Christian Nodal, esposo de Ángela, se presentará por primera vez en la Plaza México, y existe la expectativa sobre su los recién casados volverán a cantar juntos sobre el escenario, tal y como lo han hecho en anteriores ocasiones.