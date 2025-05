Ángela Aguilar y Cazzu lanzan canciones el mismo día y desatan comparaciones

Pese a que pronto se cumplirá un año desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron, la pareja sigue siendo vinculada con Cazzu, exnovia del músico y, este jueves, que tanto la argentina como "Angelita" estrenan canción, sus nombres están siendo más asociados que nunca.

Sin que quede muy claro si las artistas sabían que, ambas, lanzarían sus nuevos temas el mismo día, coincidentemente, el día de ayer, tanto Ángela como Cazzu anunciaron que estaban listas para mostrar a sus fans nueva música.

La cantante argentina fue la primera en compartir un adelanto del video musical de "Mala suerte", el cual se estrenará a las 21:00 horas, hora de Argentina, equivalente a las 18:00 horas de México, hora en que Ángela lanzará "Corazón de piedra".

A una hora de que Cazzu hiciera este anuncio, Aguilar anunció que haría lo propio.

En el caso de la trapera, en el adelanto de su videoclip, puede apreciarse que la canción mezclará sonidos de la salda y el merengue.

Además, en la introducción del tema, la cantante recita estas palabras:

"Se supone que el amor te hace feliz, pero yo vivo pensando lo peor, me atormenta que conozco el encanto de las mujeres, la belleza, los placeres porque, también yo, fui carnada, he visto más de lo que debería y dicho cosas que nunca te diría, dame tu calor, que traigo el alma fría y no confío en nadie más".

En lo que respecta a Ángela, el adelanto de su video es mucho más corto, de hecho, no incluye música, sino una escena en donde aparece cabalgando a caballo, con un vestido largo blanco, en medio de un bosque; la escena es en blanco y negro y, al fondo, se puede escuchar el canto de los pájaros a su alrededor.