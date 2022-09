Angélica María, "la novia de México", celebra 78 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Uno de los rostros más dulces del medio del espectáculo sin lugar a dudas es el de Angélica María, quien siempre le ha hecho honor a su nombre. De angelical presencia conquistó a la juventud en la década de los años sesenta a través de su voz y de su talento en cine y televisión.

Angélica María Hartman Ortiz nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 27 de septiembre de 1944. Su padre, Arnold Frederic Hartman fue un músico estadounidense que se casó con la mexicana Angélica de Jesús Ortiz Sandoval y vivieron en Estados Unidos hasta que se separaron cuando Angélica María tenía cinco años.

Fue entonces que su madre decidió regresar a México para estar cerca de su familia.

La carrera de la intérprete de "Edi, Edi", comenzó en el cine interpretando a un niño pequeño y tras el enorme carisma que mostró en pantalla le siguieron otros trabajos en películas como "La hija de la otra", "Los amantes", "Fierecilla", "Sígueme corazón" y "Mi esposa y la otra".

Angélica no había cumplido siete años y ya tenía un currículum dentro del cine nacional actuando a lado de Pedro Infante, Elsa Aguirre, Ana Berta Lepe, Beatriz Aguirre y Marga López entre muchos otros.

Para 1955 incursionó en el teatro y a principios de la década de los sesenta comenzó su carrera musical. Con solo 17 años y un largo camino recorrido se ganó a pulso el mote de "La Novia de México".

Pronto conquistó terreno dentro del movimiento juvenil surgido en los años sesenta, cuando "la chaviza" comenzó a exigir espacios y mayores libertades. Fue una época donde también nacieron otras estrellas juveniles del movimiento de rock and roll mexicano que es muy celebrado en nuestros días.

Así Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y Julissa comenzaron a llenar salas de cine, teatro y lugares de conciertos porque si algo tenían estos jóvenes era que todos cantaban y actuaban. Románticamente se le relacionó con Enrique Guzmán; sin embargo nunca prosperó ese noviazgo al que recuerda con singular cariño.

Angélica María protagonizó películas como "Romeo contra Julieta", "Mi vida es una canción", "5 de chocolate y 1 de fresa", "Perdóname mi vida", "Mi alma por un amor", "Me quiero casar", "Como perros y gatos", "Mi héroe" y "El señor tormenta", entre muchas más.

Llegaron más éxitos y ahora no solo en cine sino también en televisión, donde se volvió la estrella del momento al actuar en telenovelas como "Muchacha italiana viene a casarse", "Ana del aire", "El milagro de vivir", "Corazón salvaje", "El hogar que yo robé" y más recientemente "La fea más bella", a lado de su hija, la también cantante y actriz, Angélica Vale.

Y qué decir de sus éxitos musicales donde resaltan "Edi Edi", "Johnny el enojón", "Con un beso pequeñísimo" y "Cuando me enamoro"... en fin, la trayectoria de "La novia de México" es larga y continúa sumando proyectos. Actualmente comparte sus vivencias en un canal de YouTube junto a su hija, además de ofrecer conciertos de los años dorados del rock y participar ocasionalmente en programas unitarios. ¡Larga vida a Angélica María!