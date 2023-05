Anne Heche es enterrada nueve meses después de su muerte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Los restos de Anne Heche finalmente fueron depositados en el sitio donde descansará, luego de nueve meses que se produjera su muerte ante un accidente automovilístico que hizo que perdiera la vida debido a las graves quemaduras de las que fue víctima y por la inhalación de humo que generó el choque que, además, le trajo como consecuencia una demanda millonaria póstuma que, ahora, tendrán que asumir sus hijos.

Las cenizas de la actriz, quien falleciera a los 53 años, ya fueron depositadas en el cementerio Hollywoos Forever, en el que también descansan una cantidad inimaginable de famosas y famosos, por lo que se ha convertido en uno de los sitios de Los Angeles más frecuentados por turistas que hacen una parada en el condado de Santa Monica.

La información la dio a conocer "Daily Mail", pues los hijos de la actriz Homer Laffoon y Atlas Heche Tupper, de 21 y 14 años, respectivamente, tomaron la decisión de llevar los restos de Hache al lecho donde descansará por siempre en una fecha tan especial como lo es el Día de las Madres, el cual se celebra el segundo domingo de mayo en Estados Unidos y, que este año, cayó el día 14.

Sin embargo, los jóvenes no hicieron ningún pronunciamiento publicó, sino que fue un representante de la familia que habló de la decisión de esperar tanto tiempo para depositar las cenizas de Anne:

"Ella amaba a todos con tanta pasión y profundidad y a sus hijos, su legado, gracias a todos por su apoyo y amor en este momento difícil y están agradecidos de poder honrar a su madre en el Día de la Madre", dijo el representante a "TMZ".

Por las imágenes que ya circulan en internet y difundidas por la publicación del medio inglés, el lecho de la actriz tiene grabada una fotografía suya, así como los años de su nacimiento y su deceso, de la misma manera que se puede leer la inscripción "Vive enamorado".

Ahora los restos de la actriz de "Donnie Brasco" descansan a la par de otras importantes figuras del medio artístico como el actor Mickey Rooney y, frente suyo, se encuentran el guitarrista de los Ramones Johnny Ramone y el cantante y exintegrante de Soundgarden Chris Cornell.

Hace nueve meses, a mediados de agosto -cuando se produjo el accidente- Anne se encontraba manejando su Mini Cooper, bajo los efectos de dos sustancias ilícitas; cocaína y fentanilo, cuando chocó con una casa ubicada en Los Angeles, según reportaron fuentes oficiales del condado estadounidense.

El impacto fue tan grande que Hache no sólo chocó con la fachada de la casa, sino que la atravesó pasando por el jardín delantero, la sala de estar, la cocina, el cuarto de trabajo, la lavandería y un armario antes de poder detenerse, sin embargo, al poco tiempo, su vehículo comenzó a incendiarse, provocando las múltiples quemaduras que sufrió su cuerpo, así como el excesivo humo que inhaló, siendo estas las causas principales de su muerte, de acuerdo con lo que reportó el médico forense de LA y que la mantuvieron en coma por varios días, antes de que fuera descontada de la máquina de soporta vital que la mantenía con vida.

La casa con la que chocó Hache era rentada por Lynne Mishele quien salió ilesa, pese a que se encontraba dentro de la propiedad, cuando la actriz se estampó y, ni ella ni su tortuga y sus dos perros sufrieron ninguna afectación física y luego de tres meses del accidente, su abogado interpuso una demanda en contra de los herederos de la actriz, bajo el argumento que -a raíz de los acontecimientos- su clienta no sólo se había quedado sin hogar, sino que se encontraba "completamente traumatizada", por lo que exigiría la remuneración de $2 millones de dólares, los cuales serían retribuidos a través del patrimonio que Anne dejó.

Otro de los asuntos legales que ahora tendrán que resolver sus hijos y, más específicamente, Homer Laffoon, ya es el único de los dos que ya cuenta con la mayoría de edad, es con la deuda de miles de dólares que la actriz tenía con el banco.