¡AMIGOS POR SIEMPRE!

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

ANUNCIA GIRA MUNDIAL

EL TOUR COMIENZA EL 2 DE MAYO EN EL PASO, TEXAS, Y CONTINUARÁ EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CON PARADAS EN GUADALAJARA, MONTERREY Y SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO COSTA RICA, EUROPA Y CERRARÁ EN BOGOTÁ

Por EFE

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
ANUNCIA GIRA MUNDIAL

MIAMI (EE.UU.).- Juanes anunció este miércoles su gira ´Juanes World Tour 2026´, que incluirá más de 50 presentaciones alrededor del mundo, en las que interpretará sus clásicos y la música de su próximo álbum ´JuanesTeban´.

La gira comienza el 2 de mayo en El Paso, Texas, y continuará con conciertos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Europa y cerrará en Bogotá el 20 de noviembre.

El cantante colombiano, que recibirá este jueves en Miami, donde reside, el ´Premio Lo Nuestro a la Trayectoria´, explora en su nueva producción la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance, señala en un comunicado.

´JuanesTeban´, producido por Juanes y Nico Cotton, combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, detalla la nota.

"Juanes representa al cantante cercano y universalmente reconocido; Teban es su alter ego intrépido, dispuesto a revelar sin filtros sus verdades emocionales más profundas", agrega.

Antes de lanzar la gira, y tras haber encabezado festivales en Puerto Rico y Barranquilla, Juanes continuará con presentaciones en festivales, incluyendo Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo). Además, ofrecerá un concierto el 1 de marzo en Madrid.

Después, ´Juanes World Tour 2026´ también incluirá presentaciones en México, con paradas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, así como una participación en un festival en Costa Rica y un esperado regreso a Europa.

Además, la gira contará con una extensa gira de 29 fechas por arenas y teatros de gran capacidad en Norteamérica, y concluirá con un emotivo concierto de regreso a casa en Bogotá el 20 de noviembre.

Juanes es ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y recientemente fue reconocido por Billboard como "El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI".

