¡AMIGOS POR SIEMPRE!

INTERCAMBIAN REGALOS Y BUENOS DESEOS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A fin de estrechar lazos de amistad y compañerismo, con motivo del "Día de San Valentín", un grupo de amigas y amigos celebraron felices.

Así, convivieron en un agradable festejo.

Reunieron una serie de elementos alusivos a la ocasión.

Con el optimismo y pasión que tienen en lo que emprenden cada día, los alumnos de primaria del Andes International School comentaron de las celebraciones de los próximos días.

Al igual, de algunas experiencias de la temporada.

La música y el buen ambiente fueron los ingredientes atractivos de la celebración.

¡Gran alegría!

