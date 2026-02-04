Anunciantes del Super Bowl 60 apuestan por Celebridades, IA y Salud

NUEVA YORK (AP) — A medida que se acerca el domingo del Super Bowl, la batalla fuera del campo para que los anunciantes conquisten a más de 120 millones de espectadores será tan intensa como la rivalidad entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Decenas de anunciantes han echado la casa por la ventana para el Super Bowl 60, que se transmitirá el domingo por NBC. Esperan que las audiencias que sintonizan recuerden sus marcas mientras llenan sus anuncios con celebridades que van desde Kendall Jenner (Fanatics Sportsbook) hasta George Clooney (Grubhub), íconos publicitarios probados como los caballos Clydesdale de Budweiser, y la nostalgia por propiedades cinematográficas bien conocidas como "Jurassic Park" (Comcast Xfinity).

Cada año, los anuncios del Super Bowl ofrecen una instantánea del estado de ánimo estadounidense, así como de las industrias que están llenas de dinero ese año en particular: desde el "Dot-Com Bowl" del 2000 hasta el "Crypto Bowl" de 2022.

Las tendencias de este año incluyen empresas de salud y telemedicina que anuncian medicamentos para perder el peso y pruebas médicas, empresas tecnológicas que muestran sus últimos dispositivos y aplicaciones, y anunciantes que presentan IA en sus anuncios.

El profesor de mercadotecnia de la Universidad de Villanova, Charles Taylor, dijo que debido a los titulares graves en las noticias últimamente, desde la aplicación estricta de la ley de inmigración en Minnesota hasta los conflictos en el extranjero, espera que los anunciantes mantengan un tono ligero y divertido.

"Debido al estatus del Super Bowl como un evento de cultura pop con una atmósfera de fiesta divertida, la gran mayoría de las marcas evitarán cualquier tono oscuro o divisivo y, en cambio, permitirán a los consumidores escapar de pensar en estos tiempos difíciles", expresó.

Precios récord

Los anunciantes acuden al Super Bowl cada año porque muchas personas ven el gran juego. En 2025, un récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el juego a través de plataformas de televisión y streaming.

La demanda es más alta que nunca, ya que los eventos deportivos en vivo son uno de los pocos lugares en el panorama mediático fragmentado actual donde los anunciantes pueden llegar a una gran audiencia. NBC tenía agotado el espacio publicitario en septiembre.

El espacio se vendió por un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, pero un puñado de espacios se vendieron por más de 10 millones de dólares, un récord, dijo Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de deportes y Olimpiadas, publicidad y asociaciones para NBCUniversal. Lazarus dijo que este febrero, con el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y el Juego de Estrellas de la NBA, tiene el mote de "febrero legendario".

Lazarus comentó que el 40% de los anunciantes compraron en todas las principales propiedades deportivas de NBC, y el 70% de los anunciantes del Super Bowl compraron también los Juegos Olímpicos.

Celebridades por doquier

Presentar celebridades es una forma probada de que los anunciantes obtengan buena voluntad de los espectadores. Este año, Fanatics Sportsbook recluta a Kendall Jenner para hablar sobre la "Maldición Kardashian", en la que suceden cosas malas a los jugadores de baloncesto con los que sale.

George Clooney aparece en un anuncio de Grubhub para promover una oferta que la aplicación de entrega ofrece para "comer las tarifas" en pedidos de 50 dólares o más.

Varios anuncios presentan más de una celebridad o estrella del deporte. Michelob Ultra muestra a Kurt Russell entrenando al actor Lewis Pullman, mientras la deportista olímpica de snowboard Chloe Kim y el jugador de hockey T.J. Oshie observan en una pista de esquí.

Xfinity reúne a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en una reinvención humorística de "Jurassic Park" que muestra a un técnico de Xfinity devolviendo la energía a la isla para que nada salga mal.

Y Uber Eats recluta a Matthew McConaughey por segundo año consecutivo para convencer a las celebridades, este año son Bradley Cooper y Parker Posey, de que el fútbol es una conspiración para hacer que la gente tenga hambre y pida comida.

La IA cobra protagonismo

Por segundo año consecutivo, la IA está causando sensación en los anuncios del Super Bowl.

Oakley Meta promociona sus gafas habilitadas con IA en dos anuncios llenos de acción que muestran a Spike Lee, Marshawn Lynch, y otros, usando las gafas para filmar videos y responder preguntas.

Wix estrenó un anuncio para Wix Harmony que presenta su software de diseño web, el cual utiliza herramientas de IA. Wix también presentará un anuncio para Base44, un creador de aplicaciones de IA. Y OpenAI presentará un anuncio aún por revelar.

Svedka Vodka reclutó a Silverside AI, un estudio de IA, para ayudar a crear su anuncio, que presenta a su mascota robot FemBot junto con una contraparte masculina, BroBot. Adoptaron ese enfoque debido al posicionamiento de Svedka como el "vodka del futuro", dijo Sara Saunders, directora de mercadotecnia de Sazerac, que compró la marca Svedka en 2025.

"Reimaginamos el robot a través de la IA", comentó Saunders. "Nos llevó muchos, muchos meses reconstruirla, darle funcionalidad, darle ese espíritu humano que queríamos mostrar en nombre de la marca".

Salud y medicina a distancia

Los proveedores de salud y telemedicina están por todas partes durante el Super Bowl 60. Dos compañías farmacéuticas están anunciando pruebas: Novartis promociona una prueba de sangre para detectar cáncer de próstata con el lema "Relaja tu ala cerrada", y muestra a alas cerradas de fútbol relajándose. El anuncio de Boehringer Ingelheim es protagonizado por Octavia Spencer y Sofia Vergara, quienes animan a las personas a hacerse pruebas para detectar enfermedades renales.

Liquid I.V., que fabrica una mezcla de bebidas electrolíticas, ha adelantado un anuncio sobre mantenerse hidratado.

La firma de telemedicina Ro recurrió a Serena Williams para su anuncio para medicamentos de pérdida de peso GLP-uno. Novo Nordisk, que fabrica Wegovy y Ozempic, ha insinuado que también tendrá un espacio.

Hims & Hers —otra compañía que ofrece medicamentos de pérdida de peso GLP-1— tiene un anuncio que dice que la compañía brinda a las personas un mejor acceso a la atención médica que generalmente solo obtienen las personas ricas.

"Podrías llamar a esto el Super Bowl de GLP-1", dijo Tim Calkins, profesor clínico de marketing en la Universidad Northwestern. "A menudo no ves mucho de las compañías farmacéuticas en el Super Bowl, pero este año vamos a ver bastantes apareciendo".

Temas probados y conmovedores

Algunos anunciantes se apegan a lo probado y conmovedor. El conmovedor anuncio de Budweiser muestra a un potro Clydesdale creciendo con un águila calva al ritmo de "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd. El anuncio celebra el 150 aniversario de Budweiser.

Y Pepsi intenta reavivar la guerra de los refrescos de cola con un anuncio que muestra a osos polares, las famosas mascotas de Coca-Cola, eligiendo Pepsi sin azúcar por encima de la Coca-Cola sin azúcar en una prueba de sabor a ciegas. El anuncio termina con los osos siendo captados en una "cámara de besos".

Sorpresas

La mayoría de los anunciantes del Super Bowl lanzan su anuncio temprano para tratar de capitalizar el entusiasmo, pero algunos se reservan hasta el día del partido para estrenarlos.

La bebida gaseosa Poppi, propiedad de Pepsi, insinuó que la estrella del pop Charli XCX y la actriz Rachel Sennott protagonizarán su anuncio.

Ben Affleck está de regreso en un anuncio para Dunkin' Donuts. Un adelanto lo mostró con las leyendas de las comedias de los años 90 Jennifer Aniston y Matt LeBlanc de "Friends" y Jason Alexander de "Seinfeld".

Y hay menos anunciantes de automóviles este año, pero Cadillac ha insinuado que mostrará su nuevo auto de Fórmula Uno en un anuncio.