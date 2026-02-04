ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
ACCIÓN Y DIVERSIÓN EN SU FIESTA
Galeria
Adri García Acosta festejó su cumpleaños con una celebración de diversión extrema.
Para celebrar este día especial en su vida, la pequeña eligió como temática globos y objetos multicolores, por lo que los detalles fueron alusivos.
Sus papás: Roberto García y Rocío Acosta, a fin de sorprender a su hija, integraron una serie de elementos muy acordes y transformaron el salón donde se efectuó el festejo y los invitados se encontraron con interesantes atractivos.
Con ella, su hermano Roberto García Acosta.
Ahí, el grupo más fashion, que felicitó a su gran amiga, le expresó su admiración y mejores deseos de bienestar.
Eso sí, demostraron que, para los retos y actividades extremas, nadie como ellos.
Claro, las más hábiles y audaces se divirtieron ¡al máximo!
La tarde, espléndida.
