ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

ACCIÓN Y DIVERSIÓN EN SU FIESTA

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A

Adri García Acosta festejó su cumpleaños con una celebración de diversión extrema.

Para celebrar este día especial en su vida, la pequeña eligió como temática globos y objetos multicolores, por lo que los detalles fueron alusivos.

Sus papás: Roberto García y Rocío Acosta, a fin de sorprender a su hija, integraron una serie de elementos muy acordes y transformaron el salón donde se efectuó el festejo y los invitados se encontraron con interesantes atractivos. 

Con ella, su hermano Roberto García Acosta.

Ahí, el grupo más fashion, que felicitó a su gran amiga, le expresó su admiración y mejores deseos de bienestar.

Eso sí, demostraron que, para los retos y actividades extremas, nadie como ellos.

Claro, las más hábiles y audaces se divirtieron ¡al máximo!

La tarde, espléndida.

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí
SLP

Redacción

La empresa Corre x tu Marca y ADERIAC se unen para entregar un donativo al H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Potosí, fortaleciendo la responsabilidad social en la comunidad.

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco
SLP

Redacción

Un nuevo espacio seguro permitirá duplicar la atención a niñas, niños y adolescentes de la comunidad

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO
SLP

Maru Bustos

FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES

MATEO CRISTO EN SU CORAZÓN
SLP

Maru Bustos

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA EN LA EUCARISTÍA