Apio Quijano revela la historia de "La calle de las sirenas" de Kabah

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- "La calle de las sirenas" no sólo es el nombre del segundo de disco de Kabah, una popular agrupación de los años 90, también es la canción más exitosa de la banda. En Spotify tiene más de 190 millones de reproducciones; sin embargo, tomando en cuenta que fue lanzada en 1996, apenas sería una mínima parte de todas las veces que ha sido escuchada.

Sin embargo, pocos de los fans de Kabah saben realmente lo que hay detrás de su peculiar letra. En un principio se creyó que el tema hacía alusión al calentamiento global, el uso de sustancias y otras tantas teorías. Una de ellas y quizá la más polémica es que en realidad habla sobre las trabajadoras sexuales, a quienes menciona como las sirenas y a pesar de que ninguno de los integrantes de la banda había hablado al respecto, ahora es Apio Quijano quien confirmó esta versión.

Durante una plática con sus compañeros de "La casa de los famosos", programa en el que actualmente participa, el también experto en moda reveló que "La calle de las sirenas" retrata el día a día de una de las zonas más populares de la Ciudad de México, el centro histórico y uno por uno fue descifrando los elementos que existen en la letra.

Explicó que como grupo llegaron a un acuerdo para escribir y cantar la canción, pero que lo que hay detrás es mucho menos "mágico" de lo que se conoce: "Es un acuerdo que hicimos, sí hay una historia detrás. Realmente se trata de la vida del centro. Todo es como una semejanza los unicornios, son los niños que van a las escuelas. La bruja, es la típica vecina chismosa", dijo a Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Sofía Rivera Torres y Marie Claire Harp, con quienes estaba conversando.

Pero la sorpresa vino cuando Quijano confesó que las protagonistas de la historia, las sirenas, son realmente las sexoservidoras de esta zona: "Las hadas son todas las mujeres trabajadoras y las sirenas son las prostitutas", agregó. De inmediato fue cuestionado al respecto y explicó que trasladarlas a la fantasía es una manera de darles el reconocimiento que no tienen: "Es como una forma de darles ese crédito y es aparte como mágica a las mujeres de la noche", finalizó.

En la plática Apio también reconoció que "La calle de las sirenas" es la canción más redituable que han tenido, no sólo porque les dio a ganar más de dos millones de pesos, también porque se convirtió en disco de oro y platino, tanto en México como en Estados Unidos; algo que en ese entonces solo conseguían los más grandes de la música

Pero, ¿qué dice esta canción? Aquí te dejamos la letra por si no la recuerdas o nunca la habías escuchado:

"Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar

"Hacia el lado más angosto de la calle

"Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás

"A unas hadas trabajando un vestido azul

"Parece que solo levantan la mirada

"Cuando los duendes pasan

"Hacía el castillo, al final de la calle

"Es justo ahí donde hace más calor

"Oh-uh-oh, imagínate a las sirenas en la luna

"Oh-uh-oh, empapando a las estrellas con pintura

"Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando

"En un carruaje azul

"El dragón de este castillo está triste y tiene muy mal humor

"Es su fuego enloquecido lo que da calor

"Y la bruja, su vecina tarde y noche, un remedio buscará

"Porque el fuego no lo calma ni el ventilador

"Podría pasar mi vida con aquel gigante

"Que todo el mundo teme

"Y si me acerco hasta tocar su mano

"Me dice que es solo un ser humano

"Oh-uh-oh, imagínate a las sirenas en la luna

"Oh-uh-oh, empapando a las estrellas con pintura

"Oh-uh-oh, imagínate a las sirenas en la luna

"Oh-uh-oh, empapando a las estrellas con pintura

"La calle de las sirenas

"La calle de las sirenas

"Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando

"Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando".