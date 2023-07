Aracely Arámbula vuelve a lanzar críticas contra "el cucaracho"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- La cantante y actriz Aracely Arámbula publicó un video corto en Tiktok donde de nueva cuenta habla del "cucaracho", que de acuerdo con internautas, es un apodo dirigido a su expareja, Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos.

Son contadas las veces en las que alguna pareja o expareja de Luis Miguel ha hablado públicamente sobre el cantante, esta situación llegó a correr los rumores de que el llamado "Sol de México" las obligaba a firmar un contrato de confidencialidad, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada.

Sin embargo, esta regla no aplica para Aracely Arámbula , madre de los dos hijos del intérprete de "La incondicional", quien en varias ocasiones se ha expresado sobre el famoso, asegurando que no tiene contacto con ninguno de los menores y hasta, presuntamente, ha hablado mal de él llamándolo "cucaracho".

Hace unas semanas, la protagonista de "Soñadoras" se convirtió en tema de conversación luego de que asistiera a una conferencia en la que expresó que si ella había salido del "rey cucaracho", cualquier mujer podría dejar cualquier relación; algo que inmediatamente fue relacionado por los usuarios con Luismi.

Ahora, Arámbula se ha convertido, nuevamente, en tendencia por utilizar el mismo apodo en un video que compartió en sus redes sociales.

En la grabación, la también cantante aparece moviendo los labios mientras de fondo se oye a una persona decir: "te rompió el corazón y todavía te pregunta si puede ser tu amigo. La audacia, méndigo cucaracho asqueroso, ¿amigos imaginarios o qué baboso?, estúpido".

Aunque muchos han tomado a broma los comentarios de Aracely y hasta la han felicitado por empoderarse, también hay quienes la tacharon de ardida y la criticaron por hablar mal del padre de sus hijos. Sin embargo, cabe destacar que en ningún momento la actriz nombró al icónico cantante y tampoco ha asegurado que hable de él.

"Te veías más dama evitando los comentarios así", "Todavía le duele", "El Luismi", "Huele a indirecta, muy directa", "Sigue mandándole indirectas para llamar la atención", "De mi Sol no vas a estar hablando", "Sueñas con que te ruegue", "Eso quiere decir que no lo superaste", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.