Arámbula padeció las últimas funciones de "Perfume de Gardenia"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-

de "Perfume de Gardenia" y, aunque no quiso asegurar el motivo que habría llevado a "la Chule" a tomarse un descanso, el actor señaló que, tanto él como otros de sus compañeros, fueron testigos de las dificultades que enfrentó la cantante por un, durante lasde la puesta en escena.El jueves,, la actriz publicó unen que daba a conocer que ya no formaría parte del reparto de la obra, producida por, durante su, la cual se desarrollará del 13 al 22 de marzo.De acuerdo al escrito, su salida se debería a "", sin embargo, Carmona, quien también participa en la obra, contó a "" que, sin querer hacer afirmaciones de una situación que no es de su pleno conocimiento, sí pudo apreciar que las últimas semanas en que "la Chule" participó en el proyecto, no la pasó muy bien, esto debido a un problema de laque, presuntamente, ha estado arrastrando desde hace algún tiempo."Sí sabemos que Aracely tiene una, desde hace ya algunos meses, de la, que le había estado impidiendo desarrollar el, sobre todo, no sé en qué esté, si ya se haya recuperado al cien por ciento o no", expresó.Cauteloso, Carmona dijo al matutino que, aunque conocía el padecimiento de "la Chule", no descartaba que suse debiera a otro motivo, ya que es unaque, bien, podría haberle surgido, el cual atender."También sabemos que es una mujer que tiene mucho trabajo, entonces no sé si sea eso (la) el porqué".También aclaró que, en ningún momento, Aracely se acercó a él para hablar de su, pero, que tampoco fue necesario, pues las dificultades que presentó la actriz eran evidentes, durante lasque ofrecieron."Ciertas funciones estabay le, no me lo dijo, pero nosotros (el), lo vivimos con ella", destacó.no le debe dinero a Aracely ArámbulaPor su parte, el productor de la obra,-que también habló con el programa-, descartó que la salida de la actriz tuviera que ver con un, pues afirmó que desde haceha trabajado con Arámbula y nunca han tenido un problema por falta de pago.En cambio, expresó que el, el hermano de "la Chule", que la representa, justificó su salida, debido a "".