El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

CELEBRA EMOCIONADA

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A

Mónica Gordoa llegó con bienestar y felicidad a su cumpleaños, por lo que festejó rodeada de las muestras de afecto de sus seres queridos y amigos.

Al mediodía, se efectuó el feliz encuentro entre la cumpleañera y los invitados.

Ahí, compartieron con ella este día, sus hijos Rafael, Mónica e Isabel Villanueva Gordoa.

Al igual, sus amistades cercanas.

Emocionada, atendió a las felicitaciones de los asistentes, quienes le desearon lo mejor en todos los aspectos de su vida.

La celebración transcurrió en medio de la charla amena y el estupendo ambiente que se prolongó hasta ya entrada la noche con gran optimismo.

Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México
Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina
LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!
BONA DEA PRESENTA LA TORRE II
