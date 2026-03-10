MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Mónica Gordoa llegó con bienestar y felicidad a su cumpleaños, por lo que festejó rodeada de las muestras de afecto de sus seres queridos y amigos.

Al mediodía, se efectuó el feliz encuentro entre la cumpleañera y los invitados.

Ahí, compartieron con ella este día, sus hijos Rafael, Mónica e Isabel Villanueva Gordoa.

Al igual, sus amistades cercanas.

Emocionada, atendió a las felicitaciones de los asistentes, quienes le desearon lo mejor en todos los aspectos de su vida.

La celebración transcurrió en medio de la charla amena y el estupendo ambiente que se prolongó hasta ya entrada la noche con gran optimismo.