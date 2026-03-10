MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!
CELEBRA EMOCIONADA
Galeria
Mónica Gordoa llegó con bienestar y felicidad a su cumpleaños, por lo que festejó rodeada de las muestras de afecto de sus seres queridos y amigos.
Al mediodía, se efectuó el feliz encuentro entre la cumpleañera y los invitados.
Ahí, compartieron con ella este día, sus hijos Rafael, Mónica e Isabel Villanueva Gordoa.
Al igual, sus amistades cercanas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Emocionada, atendió a las felicitaciones de los asistentes, quienes le desearon lo mejor en todos los aspectos de su vida.
La celebración transcurrió en medio de la charla amena y el estupendo ambiente que se prolongó hasta ya entrada la noche con gran optimismo.
no te pierdas estas noticias
Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México
El Universal
El lanzamiento coincide con el Día Internacional de la Mujer y celebra logros globales femeninos.
Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina
El Universal
Esta tradición se celebra el 21 de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el hemisferio norte.