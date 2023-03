Ari Telch se defiende de críticas por foto con Rebecca Jones

A-AA+

La madrugada del miércoles el mundo del espectáculo despertó con la triste noticia del fallecimiento de Rebecca Jones a los 65 años, por cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2017. Decenas de amigos, colegas y famosos se pronunciaron al respecto de esta gran pérdida y, a través de las redes sociales, dedicaron diferentes mensajes para darle el último adiós y honrar su memoria.

Sin embargo, de entre todas las muestras de cariño que la actriz recibió, destacó el que publicó Ari Telch en sus distintas cuentas: "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones", escribió. Pero lo que causó gran controversia y le valió ser sumamente criticado fue la imagen con la que acompañó el texto, y es que en ella aparece Telch con la camisa abierta, besando la barbilla de Jones. La fotografía fue señalada como "inapropiada" por los usuarios, pero corresponde a la telenovela "Imperio Cristal" que ambos actores protagonizaron en 1995.

Ahora, y tras la polémica en la que se vio envuelto, Ari decidió defenderse los ataques que ha recibido y explicar, mediante un breve video, las razones que lo llevaron a utilizar esta imagen para despedir a quien fuera su gran amiga.

El protagonista de "Mirada de mujer" inició su discurso aclarando que dicha postal fue tomada en un contexto de ficción, pues representa la historia de amor que vivieron sus personajes Sofia y Julio Lombardo; además que, para él es un homenaje a la vida y carrera de Jones: "Los duelos, el dolor, es individual; la fotografía es un homenaje y corresponde a dos personajes de ficción. No son Rebecca y Ari, son Sofía y Julio", dijo.

Asimismo, destacó que como un proceso individual, decidió celebrar las cosas buenas de la actriz y recordarla en uno de sus mejores momentos: "Yo elijo celebrar la vida de Rebecca, así quiero recordarla: plena, contenta, joven; ejerciendo este oficio que ella tanto amaba y que ejercía de forma sobresaliente".

Por último, Telch negó que haya mantenido una relación sentimental o física con Jones, incluso, reveló que Alejandro Camacho, quien en ese entonces era esposo de la actriz, los alentaba a subir el tono de sus escenas para hacerlas más creíbles: "Este servidor y Rebecca Jones jamás sostuvimos relación sentimental alguna, fuimos cuates, compañeros de trabajo. Descansa en paz Rebecca, te has librado del dolor".

Las declaraciones del actor, como sucedió con su publicación anterior, dividieron las opiniones de los usuarios de la plataforma. Y es que mientras unos lo apoyaron, otros aseguraron que la explicación estaba de más y que, de haber querido homenajearla, hubiera podido escoger otra fotografía que fuera mucho menos sugerente.

"Sólo los más acomplejados no entendieron el mensaje de esa foto", "Totalmente de acuerdo con tus palabras, esa fotografía es un homenaje a tan grandiosa actriz. Y tú, un excelente actor y todo un caballero", "Ya lo hubieras dejado así mano", "Siéntese señor que quiere atención", "¿Y por qué elegir esa precisamente? Vaya criterio, totalmente inaceptable", Ni explicación se necesitaba. Los que conocemos el trabajo de los dos grandes actores, sabemos que era el homenaje de uno de ellos hacia el otro", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.