Camerino

Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a Las Perdidas al evento Wicked

Ariana Grande y Cynthia Erivo se unen para celebrar Halloween en México con Las Perdidas por el estreno de Wicked

Por El Universal

Octubre 15, 2025 05:57 p.m.
A
Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a Las Perdidas al evento Wicked

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron que celebrarán un evento de Halloween en México por motivo del estreno de la película "Wicked: Por siempre" y aprovecharon para invitar a Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes de Las Perdidas, a unirse a la celebración.

A través de la cuenta oficial de Universal Pictures México, las protagonistas del esperado musical enviaron un mensaje en video donde hicieron referencia al icónico momento viral de las influencers: "Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz", dijeron entre risas

En el clip, Ariana Grande (Glinda la Buena) y Cynthia Erivo (Elphaba, la Bruja Mala del Oeste), invitaron al público mexicano a asistir a la fiesta de Halloween temática, animando a todos a disfrazarse como personajes del universo del Mago de Oz:

Glinda

Elphaba

Hombre de hojalata

León cobarde

Espantapájaros

Las actrices aprovecharon para agradecer a Wendy y Paola por su simpatía y el cariño del público mexicano.

"Realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas...", bromearon.

¿Quiénes son Las Perdidas?

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres se hicieron virales en 2017 tras publicar una transmisión en vivo desde un cerro, en la que bromeaban diciendo que estaban perdidas después de quedarse sin señal:

"¿Conocen este lugar? Estamos perdidas, perdidas, perdidas, perdidas", gritaban entre risas.

El video se convirtió en un fenómeno de internet y llevó a ambas a ganar el premio "Lords y Ladies del Año" en los MTV MIAW 2017. Desde entonces, Wendy y Paola se consolidaron como creadoras de contenido con miles de seguidores, generando transmisiones en vivo, memes y momentos virales.

Con esta invitación, Ariana Grande y Cynthia Erivo no solo celebran el próximo estreno de "Wicked: Por siempre", que llegará a cines el 22 de noviembre a las salas de cine en México, tras un año de espera de la primera parte.

