Donaciones a privadosQuórum en Interapas

La alcaldía capitalina aprobó dos donaciones de predios municipales con la particularidad que los beneficiarios son dos instancias privadas que serán beneficiadas con un bien público.

En los dos casos, se pusieron por delante los beneficios públicos y sociales para los sectores de la capital en donde se ubican los terrenos, pero que también implican beneficios innegables para actividades privadas.

El primer caso es un terreno de mil 900 metros cuadrados en Rinconada María Cecilia. El solicitante fue la sociedad civil Edumerk, que destinará el predio a la construcción de una guardería.

La organización se ubica entre las guarderías que presta servicio al IMSS. Ya tiene un establecimiento de esta naturaleza en Matehuala, en un predio que también consiguió, vía donación, de la alcaldía de ese municipio.

El “gancho” que ofreció la dependencia en su solicitud a la alcaldía fue que brindará asistencia social a sectores vulnerables. Pero no es gratuito. De acuerdo a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2023, en donde señala algunas anomalías en el contrato firmado contratado con el IMSS, en 2023 Edumerk recibió 6.8 millones de pesos.

El otro caso es una donación de un predio municipal de 4 mil 777 metros cuadrados en una zona de gran plusvalía, Villa Magna, solicitado y concedido a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

En su caso, el “incentivo” para la alcaldía es la construcción, en la mitad de la superficie donada, de un parque público que dará servicio a habitantes a la zona. Esto a cambio de que en la mitad restante, la CMIC construya sus nueva sede y aulas de capacitación.

Según se ve en los acuerdos, ambos trámites cubrieron toda la normatividad, pero aún con la legalidad cubierta, habrá que ver si le convienen a la ciudad el intercambiar propiedad pública a instancias privadas por servicios y obras que bien podría realizar la autoridad.

La Junta de Gobierno del Interapas rompió la mala racha y al fin pudo sesionar y con quórum casi completo. La última vez ocurrió a principios de año, pero la ausencia de los integrantes “gallardistas” en el órgano colegiado (los representantes de Soledad, Cerro de San Pedro y la Comisión Estatal del Agua) provocó que las sesiones posteriores no procedieran por alineación incompleta.

En el escenario de la tan anunciada ruptura del ayuntamiento soledense con el organismo, esta actitud se interpretaba como parte de los esfuerzos de entorpecer al organismo.

Ayer, sin embargo, ya asistieron soledenses y sampetrinos, posibilitando el quórum. El que siguió de faltista fue el representante de la CEA.

¡Hasta mañana!