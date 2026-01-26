Armys vs Ticketmaster: boletera niega precios dinámicos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El pasado viernes 23 de enero, Ticketmaster liberó la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

Minutos después del arranque, miles de fans reportaron fallas técnicas, bloqueos de cuenta, problemas de pago y presuntos cambios en los precios previamente anunciados. Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde integrantes del fandom ARMY exigieron explicaciones y anunciaron denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el boletín de prensa de Ticketmaster México, más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma para intentar adquirir boletos, mientras que alrededor de 1.1 millones de personas permanecieron formadas en la fila virtual durante la preventa y la venta general. La disponibilidad total fue de 136 mil 400 boletos correspondientes a tres fechas, una cifra definida por el artista, su equipo y el promotor, según la empresa.

Según Ticketmaster, la disponibilidad total fue de 136 mil 400 boletos correspondientes a tres fechas, una cifra definida previamente por el artista, su equipo y el promotor, conforme a la configuración del escenario y la capacidad del recinto. La empresa sostuvo que esta diferencia entre la cantidad de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda.

En relación con los precios, la boletera enfatizó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de las entradas durante la venta. "Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta", señaló la compañía en su posicionamiento oficial.

Ticketmaster también aclaró que durante esta venta no se emitieron boletos físicos y que la comercialización se realizó exclusivamente a través de canales digitales oficiales, mediante procesos diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad de cada transacción.

Asimismo, rechazó cualquier vínculo con plataformas de reventa y advirtió que algunas de ellas permiten publicaciones especulativas, es decir, boletos que aún no han sido adquiridos ni verificados.

Pese a las explicaciones oficiales, las ARMY sostienen una versión distinta. Una creadora de contenido Vania Farias Maya, relató en redes sociales su experiencia durante la preventa, donde aseguró que los precios de ciertas zonas aumentaron hasta mil pesos respecto a lo anunciado y que su cuenta fue suspendida tras completar el pago. "Sí hubo un reajuste en el precio", afirmó en su video, además de señalar bloqueos, rechazos de tarjetas y regresos inesperados a la fila virtual.

Los precios oficiales publicados por Ticketmaster y Ocesa oscilaron entre mil 767 y 17 mil 782 pesos, con cargos incluidos. Ocesa indicó previamente que los costos no cambiarían durante la preventa ni la venta general, una afirmación que las fans cuestionaron tras sus intentos fallidos de compra.

Ante este escenario, Profeco confirmó el inicio de una investigación formal contra Ticketmaster y contra plataformas de reventa como StubHub y Viagogo. Iván Escalante, titular del organismo, señaló que se detectaron posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y que las sanciones podrían superar los cuatro millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de las infracciones y los daños causados.