Sydney Sweeney enfrentaría la ley por vandalizar letrero de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La actriz Sydney Sweeney podría enfrentar serios problemas legales luego de vandalizar el icónico letrero de Hollywood como parte de la promoción de su nueva línea de lencería.

TMZ obtuvo un video en el que se observa a la actriz ascendiendo de noche por la estructura mientras un equipo de producción documenta la escena. Una vez en la cima, Sweeney y su equipo colocaron un tendedero de ropa interior sobre el cartel.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la producción contaba permiso para filmar el letrero, pero no tenía autorización para tocarlo ni escalarlo, además de que el permiso incluía condiciones específicas sobre el uso del material.

La Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero, confirmó que la productora fue notificada de que no podía grabar el monumento ni utilizar el video sin aprobación previa. "No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", declaró el presidente del organismo al portal estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras la sesión fotográfica, la mayoría de los sujetadores fueron retirados, aunque algunos permanecieron en el lugar.

Aunque ya existe una investigación en curso, se adelantó que la actriz de "Euphoria" podría enfrentar cargos de vandalismo y allanamiento: "Seguimos investigando cómo y bajo qué autoridad la producción de Sweeney accedió al sitio del Letrero". agregaron.

Hasta el momento ni Sweeney ni su equipo se han pronunciado al respecto.