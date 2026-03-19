ARRESTAN Y LUEGO LIBERAN A CHRIS O´NEAL

CHRIS O´NEAL, ACTOR QUE DEBUTÓ EN NICKELODEON, FUE DETENIDO Y ENCARCELADO, LUEGO DE QUE UNA LLAMADA A LA POLICÍA DE LOS ÁNGELES, REPORTARA QUE ÉL, Y OTROS DOS HOMBRES, HABÍAN ENTRADO A ROBAR A UNA PROPIEDAD. SIN EMBARGO, FUE PUESTO EN LIBERTAD AL DÍA SIGUIENTE, DEBIDO A QUE NO HUBIERON PRUEBAS SUFICIENTES QUE DEMOSTRARAN SU IMPLICACIÓN. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, LA PERSONA QUE ALERTÓ SOBRE EL PRESUNTO ROBO, A UNA CASA UBICADA EN, MALIBÚ, CALIFORNIA, HABRÍA VISTO A LOS IMPLICADOS, A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL DOMICILIO.