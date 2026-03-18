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EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

ATRACTIVOS EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
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El Club Deportivo Potosino llevará cabo una serie de eventos sociales y deportivos durante la próxima Semana Santa.

Los mismos fueron presentados la mañana de ayer en una cálida celebración.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, con compañeros directivos, su esposa Ruth Angélica Martínez López, representante de la Comisión de Sociales y la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez, encabezaron la ceremonia especial.

Con ellos, invitados especiales, así como presidentes y entrenadores de las comisiones deportivas.

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Además, del San Luis Tennis Open, los socios, invitados y visitantes que se reúnan durante los próximos días de asueto en este lugar, contarán con una serie de atractivos para su sana convivencia y diversión.

Entre los mismos, el tradicional Torneo de Futbol, y el Torneo de Pádel, de Basquetbol, Boliche, Squash y de Tenis Veteranos.

Además, todas las noches, música en vivo en la Terraza del Club y una serie de agradables sorpresas en una atmósfera de fiesta y gran alegría.

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