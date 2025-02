Reconciliación de una pareja famosa: Arturo Peniche y Gaby

En la pandemia del Covid-19, Arturo Peniche dio a conocer que se había separado de Gaby, su esposa, con la que mantenía, por esa época, una relación de casi 40 años, el actor estaba convencido de que reanudarían de nuevo su relación, pero el tiempo seguía transcurriendo y su reconciliación no tenía lugar, pero este martes confirman que están juntos nuevamente.

La historia entre Peniche y su esposa Gaby tuvo lugar durante la década de los ochenta, cuando el hermano de ella, Miguel, conoció al actor cuando ambos trabajaban como dobles en "Rambo 2", como contó la pareja a Matilde Obregón.

De ahí comenzó una entrañable amistad que, inevitablemente, llevaría a Peniche a conocer a la hermana de su amigo, de la que quedó prendado en el momento en que la vio.

Él de Iztapalapa y ella de Portales; tomaron la decisión de casarse a los ocho meses de que comenzara su relación y, si bien, era poco el dinero que tenían para construir su patrimonio, demostraron a quienes que lo rodeaban que su matrimonio, a tan temprana juventud, no se debía a un embarazo no planeado, sino a que verdaderamente estaba enamorados.

Como fruto de su relación, dieron la bienvenida a sus dos hijos; Khiabet y Brandon, lo que los llenó de todavía amor, sin embargo, fue la confianza el ingrediente secreto para que su relación siguiera prosperando.

Gaby recuerda que, en su juventud, fue una mujer muy segura que no temía que el actor interactuaba con varias actrices, sobre todo, porque él nunca ocultó la relación que tenían, pese a que en Televisa llegó a ser advertido con respeto al hecho de que sus fans podían decepcionarse de él, al conocer que era un hombre casado.

"Nunca la he ocultado, cuando comencé a ser televisión, gracias a Andrés García", acotó, "me hice famoso y siempre andaba de la mano de Gaby, nunca la escondí, me decían 'es que si no, ¿qué van a pensar tus fans?', y yo: 'que piensen lo que quieran, a mí me interesa mi vida', para mí, esto es un trabajo y he tratado que la fama nunca me afecte".

De hecho, el actor reconoció que fue su esposa quien, cuando comenzó a perder el piso, le recordó quién era y que, fuera de la televisión, era un padre de familia y un hombre casado, como cualquier otro.

Esto no es sinónimo de que Gaby minimizara el trabajo del actor, o algo por el estilo, al contrario, pues afirmó que siempre ha admirado, sobremanera, la profesión de su esposo.

"Yo toda mi vida he respetado su carrera y, para mí, siempre ha sido lo mejor de la vida, su trabajo es impresionantemente importante para mí".

Sin embargo, las diferencias y problemáticas habituales en una relación les cobraron factura cuando tuvo lugar la pandemia del Covid-19, debido a que, por las medidas sanitarias, comenzaron a convivir 24/7, situación que no habían tenido oportunidad de vivir, debido a que la agenda del actor lo mantenía bastante tiempo lejos de casa.

"Fue una circunstancia que alejó muchas parejas, una de esas fue la convivencia, sí necesita de una pausa y le dije (a Gaby) 'dame chance'; yo necesitaba espacio, me encerré", dijo y desacreditó las versiones que, en su momento, circularon de que había una tercera en discordia.

Tras tomar la decisión de irse de casa y enclaustrarse en una finca que tiene, fue ahí que reforzó su capacidad de ser un hombre independiente y no era todo el trabajo que Gaby hacía en la casa, lo que seguía despertándole la necesidad de estar con ella, sino el amor que todavía hoy siente por ella.

"Nunca me despreocupé de ella, siempre estuve al pendiente, (en ese tiempo) pensé en cuánto la necesito, pensé cuánto la deseo, pensé en cuánto la quiero, en cuánto la amo, maduré cosas", expresó el actor.

A su vez, Gaby confió que la distancia le recobró la confianza de sí misma y en su capacidad de salir adelante sin un hombre del cual depender.

"A veces es importante hacerse un ladito, al final del día yo también tengo cosas que hacer y dedicarse de una también, vinieron ajustes muy buenos, lo primero que aprendí que puedo estar sola, que puedo estar sin él, pero yo decido estar con él porque lo amo", expresó Gaby.

Cuando ambos se dieron cuenta que estaban juntos por amor y no por costumbre, volvieron a reunirse, en una cena romántica que el actor organizó y preparó, en la que tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad.