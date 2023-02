Asaltan a influencer HotSpanish en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El influencer Roberto Gonzáles, también conocido como HotSpanish compartió un video en sus redes sociales en el que narró que fue víctima de un asaltó, en las vías del tren de Zapopan, Jalisco, mientras grababa un reto para su canal.

El metraje muestra al "millonario mexicano" mientras le informó a una patrulla que un hombre le quitó dinero con un arma blanca.

"Estaba haciendo un video por la vías del tren, un tipo me sacó un cuchillo y me sacó la feria", le explicó el influencer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y luego juntos acudieron al lugar.

Visiblemente afectado, HotSpanish le mostró a la policía el video que estaba grabando antes de ser asaltado.

---"Yo venía con la intención de ayudar"

En el segundo video se ve que el influencer le ofrece 100 pesos a un hombre que vive en la calle para que le cuente cómo fue que terminó allí, aunque luego aclaró que él no fue quien lo robo y también dijo que no alcanzó a grabar al sujeto que sí lo hizo.

"Cuando me chingaron la feria lo que hice fue correr, no me iba a quedar a averiguar. El problema es que yo venía con la intención de querer ayudar; se le hizo fácil", dijo HotSpanish a su novia, quien se mostró preocupada y le comentó que quizá no lo reconocieron.

Mientras tanto la policía continuó revisando el terreno baldío lleno de matorrales, hasta que un chico le explicó al influencer donde suelen esconderse los asaltantes para que no los encuentren.

"Se esconden en la plaza comercial y se cambian de ropa, eso es lo que he visto con mis amigos", le comentó el joven.

La policía de la zona detuvo a un hombre que refería tener algunas características similares con el asaltantes pero al acudir al careo, no era el asaltante. El millonario no había considerado necesario contar con seguridad.

"Seguirán buscándolo ya les di mi número de teléfono, la neta como que este pedo es muy estresante amigos, no pensé vivir una situación así. Uno piensa que por hacer el bien siempre va tener uno el bien pero uno tiene que aprender. Estoy feliz de estar vivo, espero que la persona que me lo arrebato haya tenido esa necesidad", finalizó.

Hasta el momento, la policía de Zapopan no se ha pronunciado por este hecho y se desconoce si el influencer levantó una denuncia formal.

---¿Quién es HotSpanish?

Roberto Gonzáles o HotSpanish, es un reconocido creador de contenido por retar a gente a cambio de dinero.

El influencer de 34 años cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus cuentas de YouTube y TikTok.

Junto a su pareja la youtuber Melissa Ríos tiene un canal secundario llamado "Romeli", en el que comparten contenido en pareja.

Una de sus polémicas más recientes fue un reto en el que por dos mil pesos un joven debía darle un shot a "la bebida más picante del mundo"; sin embargo, el reto terminó mal ya que el voluntario terminó en el hospital.