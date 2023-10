Asaltantes de su casa le pidieron foto a Miguel Bosé

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Hace casi un mes que Miguel Bosé vivió uno de los momentos más aterradores de su vida, cuando varios individuos se metieron a la casa que habita en CDMX para saquearla.

Aunque en el momento el propio cantante se negó a dar más detalles sobre este atraco, ahora y durante una entrevista que ofreció al programa español "El Hormiguero", el intérprete de "Bandido" rompió en silencio y confesó todo lo que pasó durante esa terrible noche.

Bosé explicó que alrededor de las 20:30 horas del pasado 20 de agosto, cuando se disponía a acostarse, por lo menos 10 hombres lograron entrar hasta su casa y lo encañonaron, a él y a sus hijos, para después amargarlos y despojarlos de sus pertenencias.

"Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", dijo.

Aunque el miedo de ver a sus hijos completamente rodeados de metralletas, el cantante recalcó que en ningún momento hubo violencia física. Incluso, los asaltantes aceptaron mantener a los chicos juntos en un cuarto, mientras él los llevaba a la zona de las cajas de seguridad.

Destacó que para ese momento ninguno de los ladrones se dio cuenta de quién era realmente, hasta que el jefe de la banda lo reconoció y entonces pasó algo que lo dejó completamente asombrado. En ese momento el sujeto se despojó de la máscara que llevaba puesta para pedirle una foto del recuerdo, pues era uno de sus más grandes fans: "en un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: 'Chavos, es Miguel Bosé'. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie", agregó.

Fue entonces que Bosé supo que la situación no pasaría a mayores y luego de dos largas horas y de llevarse absolutamente todo lo que quisieron los hombres salieron huyendo.Hasta el momento las autoridades capitalinas no han podido dar con los responsables del robo; sin embargo, se ha llegado a especular que a quien buscaban los asaltantes era a la familia de la conductora Inés Gómez-Mont, pues la propiedad que actualmente ocupa Bosé está a nombre de la famosa; pero esto todavía no ha sido confirmado.