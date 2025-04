Exigen justicia para María José

Ciudad de México.- A un año del feminicidio de María José, de 17 años, y el ataque a su madre Cassandra, nunca se obtuvo justicia para ellas o las múltiples víctimas de Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco. A tres días de su muerte, autoridades todavía no informan a representantes legales de las víctimas qué le pasó al sujeto.

“Estoy muy consternada porque esto no es justicia para mí. Se lo pusimos a las autoridades en las manos. Él pudo operar 12 años, pero las autoridades no hicieron nada. En un año contrariaron a la jefa de Gobierno, no llegó a juicio Miguel, no obtuvimos nada de todo el año que él estuvo preso”, reclama Cassandra.

La madre, tía y hermana de María José acudieron al Panteón Español para dejarle flores y realizar una misa. Exigieron justicia para la joven, quien fue asesinada en su domicilio.

Cassandra recordó que al descubrir los hechos se enfrentó al feminicida y este intentó matarla, dejándole heridas en el cuello.

“Miguel ya no está en esta vida en la que tuvo que haber pagado todo el daño que causó. Nos llena de frustración como familia, especialmente para María José y mi hermana Cassandra, porque no es justo. Gracias a ella, ese asesino fue detenido. Doce años duró asesinando y desapareciendo víctimas. Mi hermana estuvo al borde de la muerte durante un mes, 50% eran sus probabilidades de sobrevivir”, dijo Ángela, tía de María José.

La familia se enteró de la muerte del sujeto a través de notas informativas y hasta este miércoles se comunicaron con Cassandra para citarla la próxima semana con Bertha Alcalde, fiscal general. “Pero previo a esto, la fiscalía jamás nos notificó nada (...), señaló Cassandra.

Así, pidieron esclarecer la muerte de Miguel “N”, quien presuntamente perdió la vida por una caída y murió en un hospital.

Un traumatismo craneoencefálico fue la causa de la muerte de Miguel “N”, de acuerdo con fuentes judiciales. Su cuerpo fue entregado el pasado lunes 14 de abril a su madre, María del Carmen Miranda Moreno.

La abogada Erendali Trujillo subrayó que no han sido informadas de absolutamente nada, a pesar de haber solicitado un informe de la muerte del agresor. De hecho, obtuvo de manera extraoficial el número de carpeta de investigación porque no sabían en dónde estaba.