Aseguran que Shakira abandonó España tras arremeter contra el fisco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Hace un par de días salió a relucir la contestación que Shakira habría dado a las autoridades españolas luego de que ha estado bajo investigación por supuesta evasión de impuestos, desde hace ya varios años.

La colombiana fue acusada por el fisco de no haber pagado impuestos entre los años 2012 y 2014; sin embargo, el pasado viernes presentó una serie de documentos en los que asegura estar siendo víctima de una campaña de desprestigio, además de que se ha vulnerado su privacidad y presunción de inocencia.

Esto podría haber sido el primero paso de la intérprete de "Monotonía" para iniciar una nueva vida, pues tras estos señalamientos, se dio a conocer que la artista ya habría abandonado el país junto a sus hijos y su hermano Tonino, quien ha sido su mano derecha durante los últimos meses.

De acuerdo con la revista "Lecturas", Shakira tomó un vuelo a Miami; sin embargo, este viaje no se trata de una mudanza definitiva, sino de un primer acercamiento para sus hijos con el que será su nuevo hogar, a partir del próximo año.

Recordemos que tras varios meses de pleitos legales y reuniones con los abogados, la cantante y su expareja, Gerard Piqué, lograron llegar a un acuerdo en la custodia de sus hijos y uno de los puntos era permitir que los menores cambien de residencia a Estados Unidos.

Sobre su problema con hacienda, aún no hay una sentencia oficial, pero las autoridades piden ocho años de prisión para la artista, además de una multa por 23 millones de euros, más de 400 millones de pesos mexicanos.