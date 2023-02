Aseguran que Thalía y Tommy Mottola estarían separados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El distanciamiento entre Thalía y su esposo Tommy Motola ha provocado que tome fuerza la versión de que la pareja está separada desde hace semanas, pues no han sido captados juntos y contrario a lo que siempre ocurría, la cantante no publicó ningún contenido en sus redes de Navidad o Año Nuevo con su esposo e hijos.

Thalía, que es muy activa en redes sociales y que suele postear divertidos reels con su esposo en Instagram, no ha publicado con Motola desde hace varias semanas, su última publicación en la que lo menciona fue a inicios de diciembre, para celebrar sus 22 años de casados.

La versión de una supuesta separación de la pareja señala que ésta podría deberse a una infidelidad del productor, de 74 años con la cantante peruana Leslie Shaw, de 33 años.

El programa Magaly ATV indagó de dónde sale esta información, pues aunque a lo largo del estable matrimonio entre Thalía y Motola se ha dicho que el productor "es de ojo alegre", no se han confirmado estos dichos, y es ahora cuando han tomado más fuerza.

¿Quién es Leslie Shaw?

La cantante peruana Leslie Shaw grabó un video con Thalía y Farina hace dos años, llamado "Estoy soltera", lo que significó un gran impuso para Shaw y la rapera Farina.

Shaw es una cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz peruana que inició su carrera musical cuando tenía 15 años, participó en el reality de canto "Superstar", donde obtuvo el segundo lugar y comenzó a ser solicitada como modelo.

Se lanzó como solista en 2010 y tiene tres discos; ha participado en cine de su país y en redes sociales suma más de 3 millones de seguidores.

Aunque la versión que la relaciona con Tommy Motola se está viralizando en redes sociales, la relación entre ella y Thalía es buena a raíz de su colaboración musical hace dos años, de hecho, Leslie Shaw posteó en sus historias hace unas horas el fragmento de un video en el que Thalía habla bien de ella: "Leslie ha sido un encanto, un amor", expresa la cantante mexicana.