Así fue como Blink-182 salvó la carrera de Panda

El furor por el regreso de Blink-182 a México, con todo y su guitarrista original Tom Delong, ha provocado que revivan historias de hace más de 15 años. Tal es el caso de cuando la banda californiana habría salvado la carrera musical de José Madero y de su grupo Panda.

Dicha anécdota ha sido contada por Madero en repetidas ocasiones: en un episodio del podcast "Dos Nombres Comunes", grabado junto a su amigo Andreas Ostberg, cuenta que la banda iba a disolverse alrededor del año 2002, cuando sus integrantes estaban graduándose de la universidad. José Madero había estudiado Derecho.

Y, aunque ya contaban con dos discos, "Arroz con leche" y "La revancha del príncipe charro", veían a la música como un pasatiempo, por lo que Madero empezó a trabajar como practicante en un despacho de abogados, donde no recibía una retribución económica.

Sin embargo, en esa época recibieron la oferta de abrir para Blink-182 en una presentación en Monterrey y dos en la Ciudad de México. Para ello, Madero debía faltar al trabajo un viernes, por lo que pidió permiso a su jefe, quien le dijo que estaba obligado a asistir a pesar de que no le pagaban.

Fue por esto que renunció, y aunque su plan original era usar el dinero de los conciertos para mantenerse durante unos meses mientras encontraba otro trabajo, después del éxito, y con mucho tiempo libre entre sus manos, propuso a los demás miembros de Panda que grabaran un nuevo álbum.

Este sería "Para ti con desprecio", después del cual gozarían, entre 2006 y 2007, de una fama que no habían experimentado nunca antes: "la banda ya se convirtió en algo que se nos salió de control", afirma José Madero.

Es por esto que el antiguo vocalista de Panda dice, en un episodio del podcast Adultos Raros del rapero Lng/Sht, que "los que se podría decir que salvaron a Panda fue Blink-182".