Así fue el discurso de aceptación más corto de los Oscar

A-AA+

Todas las entregas de los premios Oscar son únicas. Y si bien en cada una hay algún momento que pasa a la historia, uno de ellos es el discurso de agradecimiento a la hora de recibir el galardón. Algunos artistas tienen preparadas unas palabras antes de subir al escenario, otros improvisan y otros se olvidan lo que tienen que decir.

Pero también están los que son sumamente breves con sus palabras, como el caso de Anthony Quinn, quien en 1956 ganó la categoría "Mejor Actor de Reparto" por su trabajo en "Lust for Life". El histriónico fallecido en 2001 se limitó a decir "Muchas gracias". Y aunque no fue tan popular en ese entonces, quien trascendió por haber dicho lo mismo fue Patty Duke.

La madre del actor Sean Astin (quien encarnó a "Sam" en la saga del "Señor de los anillos") fue la protagonista de otro discurso corto de la historia de los Oscar y mencionó: "Muchas gracias". La artista fallecida en 2016 ganó la categoría "Mejor Actriz de Reparto" en 1962, cuando tenía solo 16 años y había encarnado a Helen Keller en "The Miracle Worker".

Duke recibió el galardón de parte de George Chakiris y compitió en ese entonces con actrices como Thelma Ritter, Shirley Knight, Angela Lansbury y Mary Badham. Patty caminó hacia el escenario, tomó su estatuilla dorada, la abrazó, la aplaudieron en ovación y en un breve momento se limitó a decir las dos palabras de agradecimiento que pasaron a la historia como el discurso más corto. Luego saludó y se retiró.

Otros actores también entraron en esta lista de artistas con discursos cortos y fueron Joe Pesci, William Holden y Gloria Grahame. Mientras que el primero dijo: "Fue un privilegio, muchas gracias"; los segundos mencionaron: "Muchas gracias, muchas gracias". A veces el galardón toma por completamente de sorpresa a los histriónicos y ese fue el caso de del cantante estadounidense de 80 años, quien luego justificó que no se esperaba tal reconocimiento y que por eso no dio un gran discurso.