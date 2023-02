Así fueron los inicios de Yuridia y su polémica con "Ventanenado"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, el nombre de Yuridia se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a la polémica que enfrenta con el programa de TV Azteca, "Ventaneando". Y es que luego de que la conductora Pati Chapoy señalara que la cantante se ha negado a darle cualquier cantidad de entrevistas por haberla llamado "gordita", la exacadémica rompió el silencio y aseguró que no sólo vivió críticas y burlas por su peso, sino un acoso constante a su familia por parte de los presentadores y reporteros de la emisión.

Tras salir a la luz sus declaraciones, varias personalidades del ambiente artístico le han expresado su apoyo, entre ellas su esposo, Matías Aranda, quien a través de redes sociales reveló que durante muchos años fue testigo de los ataques a la intérprete de "Qué agonía", por lo que sabe que hay mucho más allá de lo que se ha dicho recientemente.

Pero la fama de Yuridia va mucho más allá de este escándalo y se remonta al 2005, cuando la artista formó parte de la cuarta generación de "La academia". Desde el minuto uno el talento de la joven, de entonces 18 años, se hizo notar, tanto sus maestros como los críticos y hasta sus compañeros elogiaban su prodigiosa voz; sin embargo, al final de la competencia sólo logró obtener el segundo lugar.

Este apenas sería el inicio de una carrera que la llevaría a la cima del éxito, pero también de los escándalos y es que a pocos meses de haber dejado el reality, la exacadémica anunció que se convertiría en madre junto a Édgar Guerrero, con quien mantuvo una relación dentro de "La academia" y el público no le auguraba un buen futuro como artista.

Lo cierto es que la sonorense supo compaginar su carrera profesional con su faceta como madre. En 2005 lanzó su primer material, "La voz de un ángel", que recopiló 15 de los temas que interpretó durante el programa. A tres semanas de su lanzamiento, Yuridia se hizo acreedora a un disco de oro por más de 50 mil copias vendidas, poco tiempo después superó las 100 mil y seis meses más tarde ya era disco de diamante por más 500 mil unidades vendidas. El álbum se convirtió en quinto más vendido de México en ese año.

Para 2006 sacó a la venta "Habla el corazón", su segundo disco que contiene versiones en español de éxitos en inglés de los años ochenta y noventa y un año más tarde salieron "Entre mariposas", el primer disco con temas inéditos donde colaboró con Reyli Barba, Noel Schajris y Mario Domm, con quien inició una breve relación.

Ese mismo año inició la polémica con la televisora que la vio nacer como artista, pues formó parte del reality "Desafío de estrellas" y antes de que llegara a su fin, Yuri (como la llaman de cariño) decidió abandonar el proyecto porque no se sentía cómoda. Según su propio relato, desde entonces la empresa comenzó a acosarla y seguirla, lo que la hizo sentir vulnerable.

Incluso, reveló que debido al bullying del que era víctima y la campaña de desprestigio en su contra, llegó a pensar para ella era simplemente dejar de existir.

Pese a lo mal que la pasaba, Yuridia siguió con su carrera y discos como "Nada es color de rosa", "Para mí", "6" y su "Primera fila" la consolidaron como una de las mejores artistas de estos tiempos.

Pero el escándalo siempre ha estado ligado a su nombre, no sólo por sus problemas con TV Azteca, se ha llegado a decir que la cantante tiene problemas con la bebida, que su relación con Matías se encuentra al borde del precipicio y, más recientemente, que daría la bienvenida a su segundo hijo, rumores que ella mismo ha desmentido a través de sus redes sociales.



Usuarios de redes piden cancelar a "Ventaneando"

El pleito con "Ventaneando" ha hecho que usuarios de redes sociales estén pidiendo la cancelación del programa y de sus conductores, pues aseguran que Yuridia no ha sido la única figura pública a la que han atacado por su aspecto físico, nombres como Wendolee, Paulina Rubio, Selena Gomez y Chiquis Rivera han salido a relucir, por los comentarios que algunos conductores de la emisión han hecho.

"Queremos fuera del aire a Ventaneando", "Que los saquen", "Es un programa totalmente nocivo", "Que los saquen por burlarse de la gente", "La única manera de ser cancelado es no ver el programa para ser cancelado", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.