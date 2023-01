Aún se encasilla a los actores de tv: Omar Fierro

A-AA+

Uno de los problemas a los que se enfrentan todavía los actores de televisión es que el público y los realizadores los encasillan, y eso dificulta su salto l cine, aseguró el actor Omar Fierro, quien hoy estrena la temporada 13 del programa "Como dice el dicho".

"Se dice que si trabajas en tv como que no trabajas en el cine, lo dijo Derbez (Eugenio). Mencionó: ´tuve que producir mi propia película porque trabajaba en tv y no me querían dar ningún personaje en cine´".

Fierro, quien acudió recientemente a las 450 representaciones del musical "Aladdin" en el Teatro Telcel, opinó que no sabe si laborar en la pantalla chica sea o no una barrera, pero la gente puede crear estereotipos por eso.

"Son temas de que, si ya te vi gratis en televisión, por qué van a pagar en el cine para irte a ver, pero si eres buen actor van a pagar por verte en cine, televisión o donde sea, yo creo que eso es más bien proteger sus propios trabajos".

Hoy en día, afirmó el actor, existe más apertura en la televisión abierta para tocar temas que antes eran tabúes y para nada se podían mencionar.

"Ahora tocamos muchos temas, se hablan abiertamente en 'Como dice el dicho', cualquier temática que sea de actualidad se puede hacer, antes no se podía hablar en la tele de cosas relacionadas con el sexo, ahora sí, de cuestiones legales, la homosexualidad, el alcoholismo".

De las novedades que tendrá su personaje Pedro Medina es que estará en dos producciones al mismo tiempo, en "Como dice el dicho" y en la telenovela "Eternamente amándonos", protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil.

"Hablaron las dos productoras Silvia Cano y Genoveva Martínez, el personaje me da permiso de hacerlo; al final del día es un hombre que da consejos y está en la cocina".

En "Como dice el dicho" de repente, durante las grabaciones, han habido momentos divertidos, pero también errores, recordó el actor.