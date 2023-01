Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando: Shakira

A-AA+

Shakira reapareció en redes sociales y compartió una reflexión sobre lo que hay que hacer cuando se enfrenta una situación de desamor, como la que ella vivió con Gerard Piqué en 2022, cuando en medio de versiones de infidelidad del exfutbolista, en junio anunciaron de manera oficial su separación tras 11 años juntos.

A partir de esta noticia, comenzó a filtrarse información sobre quién era el nuevo amor de Piqué, se trataba de una joven de 23 años llamada Clara Chía, con quien Gerard se muestra en público desde hace meses, pero que no ha dado ninguna declaración al respecto.

Shakira, en cambio, charló con la revista "Elle" y confesó que estaba viviendo momentos muy difíciles por la separación, pero que la música estaba actuando como una terapia psicológica; la colombiana sacó los temas "Te felicito" y "Monotonía", los cuales hablan de su truene con el exfutbolista.

Shakira narró a dicha publicación lo tortuoso que estaba siendo para ella y sus hijos salir a dar un paseo, pues los paparazzi estaban todo el tiempo afuera de su casa.

La intérprete de "Que me quedes tú", se dijo sorprendida por todo lo que mediáticamente se estaba diciendo sobre la relación que creía especial con el padre de sus hijos.

"A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos".

Las lágrimas de Shakira

Con el mensaje que Shakira compartió en sus redes, reveló lo sanador que son las lágrimas causadas por el dolor, pues éstas no son un desperdicio, sino una especie de riego que sirve para abonar el terreno donde nacerá un nuevo fruto.

La artista le sigue apostando al amor a pesar de las traiciones, asegura que hay más gente buena que indecente, y que "aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando".

En su mensaje completo se lee:

"Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando".

Shakira pasó las fiestas navideñas con sus hijos Sasha y Milan, y en una foto que compartió los tres aparecen con túnicas blancas, velos y turbantes, los atuendos típicos de Dubái. En la instantánea se observa a los niños mirando atentos al halcón que su madre sostiene en el brazo, dejando así constancia de una experiencia única y muy especial que la familia ha vivido en Dubái. "En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad", escribió.