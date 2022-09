Austin TV, primer banda confirmada para Vive Latino 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Han pasado tan sólo unos días desde que Austin TV anunció su tan esperado regreso a los escenarios y todo parece indicar que esta noticia traía torta bajo el brazo.

Su más reciente sencillo, estrenado este pasado 27 de septiembre, ya superó las 43 mil reproducciones, el concierto que ofrecieron anoche en el foro Indie Rocks fue todo un éxito y ahora, han sorprendido al anunciarse como la primer banda confirmada para el festival Vive Latino 2023.

Los propios músicos fueron los encargados de dar a conocer su participación a través de las redes sociales, donde publicaron una imagen con el logo de la banda y el siguiente mensaje: "Somos Parte de un Total... Nos vemos en el Vive Latino 2023". Más tarde, el festival de música también hizo oficial la presentación de Austin y aseguró que este anuncio es el primero de varias sorpresas.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar y además de felicitarlos, muchos de ellos aseguraron que serán la única razón por la que asistan a dicho evento: "Años sin ir a un VL, serán el motivo para ir", "Ya se armó, sólo por ustedes voy", "¿Neta? Son lo mejor en bandas, ahí nos vemos", "Por ustedes iré al vive, cero pesos, pero un chingo de ganas de verles de nuevo", "No podría ser tan perfecto su regreso", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

---El regreso de Austin TV

Tras casi una década fuera de la escena musical, el pasado 27 de septiembre, la agrupación anunció su decisión de reunirse nuevamente, para tocar más y nueva música. Sin embargo, no regresarán con su alineación completa, pues "Chavo", uno de los miembros fundadores, no estará presente en esta nueva aventura.

Mediante un comunicado, Austin explicó que en todos estos años la música fue lo que los mantuvo vivos y tras meditarlo mucho, les surgió la necesidad de contar todas las experiencias aprendidas a través de sus peculiares letras y melodías.

---Todo lo que debes saber del Vive Latino

Aunque aún no se han dado muchos detalles al respecto, el próximo año el festival de música cumple su aniversario número 25, por lo que se espera una fiesta en grande y un elenco de primer nivel.

Para su edición del 2023, "el vive" retomará la tradición de realizarse durante dos días del mes de marzo, el 18 y 19 de marzo. Por ahora se desconoce el precio que tendrán los accesos, pero sus más fieles seguidores ya se han comenzado a generar grandes expectativas.