Australia rinde tributo a Tina Turner con una oleada virtual del icónico baile Nutbush

SIDNEY, Australia (EFE).- Los homenajes a Tina Turner, la Reina del Rock que falleció el pasado miércoles, van a llegar incluso al corazón del desierto australiano, donde miles de fans están convocados en julio para bailar simultáneamente al ritmo de "Nutbush City Limits", canción considerada por muchos como un baile nacional no oficial que ya ha inundado de videos las redes sociales.



Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Turner en Suiza, estudiantes, atletas y hasta funcionarios del Estado han homenajeado a la reina del rock enseñando sus pasos en esta coreografía, popular entre todas las edades y también conocida como la "Macarena australiana".

El broche de oro a estos tributos espontáneos lo pondrán miles de aficionados quienes se congregarán en julio próximo en el corazón del desierto para intentar romper el récord del mayor número de personas bailando simultáneamente el emblemático tema.

El remoto festival Big Red Bash de Birdsville, localidad situada en el noreste y que es la puerta de entrada del mítico desierto Munga-Thirri Simpson, lanzó una convocatoria para superar el récord anterior, que es de 4.084 personas bailando el "Nutbush".

"Unámonos todos en lo que será uno de los mayores homenajes de Australia a la legendaria cantante de Nutbush City Limits, Tina Turner", reza el mensaje del festival.

"Nutbush City Limits", canción en la que la reina del rock habla de su pueblo natal Nutbush (Tennessee, Estados Unidos), fue lanzada en 1973 y rápidamente conquistó a los australianos, sobre todo en la zona rural, donde es habitual que la gente se ponga en fila dando patadas al ritmo de sus melodías.

Turner nunca ejecutó estos movimientos con la canción pero de alguna manera -y nadie sabe muy bien cómo- el baile Nutbush se ha convertido en una fiebre nacional en Australia.

¿QUÉ TIENE QUE VER CON EL AMOR (Y CON AUSTRALIA)?

El amor que tiene Australia por su "Nutbush" no se limita a este baile de Turner sino también a otros como el "Proud Mary", otro de sus temas emblemáticos que igualmente se bailó en clases de zumba en homenaje a la estrella de voz enérgica, bailarina frenética y de presencia arrolladora en el escenario.

La relación entre la cantante estadounidense, cuyo nombre real era Ana Mae Bullock, y Australia se remonta a finales de la década de 1970, cuando la carrera de Turner pasó a ser gestionada por el australiano Roger Davis, quien además estaba a cargo de Olivia Newton-John.

Fue precisamente Davis quien convenció a la rockera -quien había huido de una relación abusiva con su esposo Ike Turner- de que el tema "What's Love Got to Do with It" iba a ser todo un éxito mundial, aunque no llegaba a convencer del todo a la propia artista.

Sin embargo, resulta que el sencillo, escrito por el escocés Graham Lyley y el australiano-británico Terry Britten, se ha convertido en el más vendido de su larga carrera musical.

ESTRELLA DEL MAD MAX AL RUGBY

El amor que le profesa Australia a Tina Turner también se plasmó en la película postapocalíptica "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985), del director australiano George Miller, en donde la cantante encarna a "Aunty Entity" e interpreta las canciones de apertura y cierre: "One of the living" y "We don't need another hero (Thunderdome)".

Turner igualmente fue la estrella de la "época dorada" de la liga australiana de rugby, en la que protagonizó un videoclip para promocionar este deporte entre las generaciones jóvenes y, además, interpretó la canción "The Best" en la final del torneo en 1993.