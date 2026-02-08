Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny ofreció uno de los mejores shows de medio tiempo en los últimos años. Con el poder latino como bandera, Benito Antonio Martínez homenajeó a Puerto Rico, su país natal y en un recorrido entre música y pasajes de su vida, destacó la rivalidad en el boxeo entre México y Puerto Rico. Mientras el cantante recorría un campo de cultivo, con pasajes de su vida y costumbres de Puerto Rico, pasó entre dos boxeadores que presumían en sus calzoncillos símbolos de su país y de México.

Históricamente en el pugilismo, puertorriqueños y tricolores han protagonizado memorables combates y esa destacada rivalidad quedó plasmada en el Show de Bad Bunny.

Pero ¿Quiénes eran los boxeadores que aparecieron simulando un combate? El puertorriqueño Xander Zayas (23-0, 13 KO) y el mexicoestadounidense Emiliano Vargas (16-0, 13KO) tuvieron su participación en el gran espectáculo del encuentro entre Seattle Seahawks y los New England Patriots.

De sangre mexicana y peso superligero, Vargas subirá al ring el próximo 28 de febrero frente al argentino Agustín Quintana; hace un año, Oscar de la Hoya lo mostraba como la futura cara del boxeo.

Por su parte, Zayas, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), unificó el peso superwelter el pasado 31 de enero, luego de vencer por decisión dividida ante el alemán Abass Baraou y apoderarse del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Grandes peleas de box entre México y Puerto Rico

El inicio de la rivalidad en el pugilismo entre México y Puerto Rico se remonta hasta la década de los 70's. Desde entonces, ha habido memorables combates entre las dos naciones.

Algunas de las más destacadas y recordadas son:

Carlos Zárate vs Wilfredo Gómez - 1978

Salvador Sánchez vs Wilfredo Gómez - 1981

Edwin Rosario vs Julio César Chávez- 1987

Julio César Chávez vs Héctor "Macho" Camacho - 1992

Miguel Cotto vs Antonio Margarito - 2008

Saúl 'Canelo' Álvarez vs Miguel Cotto - 2015