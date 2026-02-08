logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

Bad Bunny rinde tributo a Puerto Rico y resalta la rivalidad boxística entre México y la isla en el show de medio tiempo

Por El Universal

Febrero 08, 2026 09:29 p.m.
A
Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny ofreció uno de los mejores shows de medio tiempo en los últimos años. Con el poder latino como bandera, Benito Antonio Martínez homenajeó a Puerto Rico, su país natal y en un recorrido entre música y pasajes de su vida, destacó la rivalidad en el boxeo entre México y Puerto Rico. Mientras el cantante recorría un campo de cultivo, con pasajes de su vida y costumbres de Puerto Rico, pasó entre dos boxeadores que presumían en sus calzoncillos símbolos de su país y de México.

Históricamente en el pugilismo, puertorriqueños y tricolores han protagonizado memorables combates y esa destacada rivalidad quedó plasmada en el Show de Bad Bunny.

Pero ¿Quiénes eran los boxeadores que aparecieron simulando un combate? El puertorriqueño Xander Zayas (23-0, 13 KO) y el mexicoestadounidense Emiliano Vargas (16-0, 13KO) tuvieron su participación en el gran espectáculo del encuentro entre Seattle Seahawks y los New England Patriots.

De sangre mexicana y peso superligero, Vargas subirá al ring el próximo 28 de febrero frente al argentino Agustín Quintana; hace un año, Oscar de la Hoya lo mostraba como la futura cara del boxeo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, Zayas, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), unificó el peso superwelter el pasado 31 de enero, luego de vencer por decisión dividida ante el alemán Abass Baraou y apoderarse del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Grandes peleas de box entre México y Puerto Rico

El inicio de la rivalidad en el pugilismo entre México y Puerto Rico se remonta hasta la década de los 70's. Desde entonces, ha habido memorables combates entre las dos naciones.

Algunas de las más destacadas y recordadas son:

Carlos Zárate vs Wilfredo Gómez - 1978

Salvador Sánchez vs Wilfredo Gómez - 1981

Edwin Rosario vs Julio César Chávez- 1987

Julio César Chávez vs Héctor "Macho" Camacho - 1992

Miguel Cotto vs Antonio Margarito - 2008

Saúl 'Canelo' Álvarez vs Miguel Cotto - 2015

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo
Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

SLP

El Universal

Bad Bunny rinde tributo a Puerto Rico y resalta la rivalidad boxística entre México y la isla en el show de medio tiempo

Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl
Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl

Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl

SLP

El Universal

Bad Bunny es aplaudido por su presentación en el Super Bowl y su mensaje de amor frente al odio. Políticos mexicanos elogian su actuación.

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

SLP

EFE

Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin se roban el show en el Super Bowl LX con actuaciones sorpresa.

Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny en nueva polémica
Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny en nueva polémica

Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny en nueva polémica

SLP

El Universal

Las críticas a Bad Bunny en el show del Super Bowl provocan reacciones de Eduardo Verástegui y seguidores.