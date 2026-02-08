En asalto, matan a repartidor en la Tercera Grande

Un joven repartidor de comida rápida fue asesinado durante un asalto en la colonia Tercera Grande, en donde delincuentes que viajaba en una camioneta lo arrollaron para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente los paramédicos lo llevaron a un hospital a recibir atención médica pero por desgracia falleció al poco tiempo de su ingreso.

El ahora occiso fue identificado como Juan Cristóbal N. de apenas 19 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de San Marcos, perteneciente al municipio de Carmona, localidad ubicada cerca del Periférico Poniente.

El afectado alcanzó a pedir ayuda a sus compañeros quienes acudieron al sitio del asalto y enfrentaron a los maleantes, por lo que hubo enfrentamiento entre ambos bandos y en donde los repartidores les quemaron al menos cuatro motocicletas.

El hecho inició alrededor de las nueve de la noche del viernes cuando, el joven repartidor de comida circulaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Cruz Colorada y las vías México Laredo, en la colonia Tercera Grande.

Fue en el sitio en donde una camioneta lo impactó lanzándolo contra el piso y enseguida los ocupantes se aproximaron intentando quitarle sus pertenencias, pero el joven de 19 años de edad alcanzó a llamar a sus compañeros.

En unos minutos arribaron decenas de repartidores de distintas plataformas, quienes se enfrentaron a los delincuentes que para entonces ya contaban con la ayuda de otros individuos que se aproximaron al lugar.

Incluso, los repartidores incursionaron en una casa en donde los presuntos maleantes guardaban motocicletas robadas, logrando quemar al menos cuatro unidades.

Según información de la Policía Municipal, el joven lesionado, de 19 años de edad, refirió que fue impactado por una camioneta tipo pick up de la que sus ocupantes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Los agentes de la Guardia Civil Municipal llegaron al sitio y de acuerdo al protocolo llamaron a los paramédicos para que atendieran al joven lesionado, ya que en ese momento su estado de salud se reportaba delicado.

De inmediato, paramédicos del agrupamiento Tritón brindaron los primeros auxilios al motociclista, realizando su traslado a un hospital para su valoración médica.

De manera simultánea, los oficiales atendieron el reporte relacionado de cuatro motocicletas incendiadas al exterior de una vivienda ubicada en la calle Cruz Colorada, daños presuntamente ocasionados por un grupo numeroso de motociclistas repartidores de comida de distintas plataformas.

Para evitar que el fuego se extendiera a la vivienda, los agentes municipales mantuvieron el resguardo preventivo de la zona, en tanto se esperó el arribo de la Policía de Investigación y Servicios Periciales, a fin de que esta autoridad tomara conocimiento de los hechos.

Finalmente, las cuatro motocicletas quemadas fuero retiradas del lugar y se rindió el informe correspondiente a la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Por desgracia ahora después de su ingreso al hospital central se reportó el fallecimiento del joven repartidor el cual no soportó las lesiones que le causaron al ser arrollado durante el asalto y finalmente perdió la vida pese al esfuerzo que hicieron los médicos por salvarlo.

La Fiscalía General del Estado iniciaría las investigaciones respectivas sobre el homicidio, tomando en cuenta también los indicios aportados por los elementos de la Policía Municipal que acudieron al lugar de la reyerta.