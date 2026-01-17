BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"
EL POPULAR ARTISTA PUERTORRIQUEÑO BAD BUNNY PRESENTÓ ESTE VIERNES UN ADELANTO DEL ESPECTÁCULO QUE PROTAGONIZARÁ EL PRÓXIMO 8 DE FEBRERO DURANTE EL ENTRETIEMPO DE LA SUPER BOWL, EN COLABORACIÓN CON APPLE MUSIC, Y EN EL QUE PROMETE QUE "EL MUNDO BAILARÁ" ESA NOCHE. EN EL VIDEO, PUBLICADO EN YOUTUBE, SE OBSERVA AL CANTANTE CON UN TELÉFONO MÓVIL EN LA MANO MIENTRAS ESCUCHA SU TEMA ´UN BAILE INOLVIDABLE´, HASTA QUE SUBE EL VOLUMEN Y COMIENZAN A SALIR DE LA OSCURIDAD VARIAS PERSONAS QUE LE RODEAN Y COMIENZAN A BAILAR CON ÉL. BAD BUNNY NO TARDA EN MOVER LAS CADERAS AL RITMO DE SU PROPIA MÚSICA.
