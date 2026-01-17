logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"

Por EFE

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"

EL POPULAR ARTISTA PUERTORRIQUEÑO BAD BUNNY PRESENTÓ ESTE VIERNES UN ADELANTO DEL ESPECTÁCULO QUE PROTAGONIZARÁ EL PRÓXIMO 8 DE FEBRERO DURANTE EL ENTRETIEMPO DE LA SUPER BOWL, EN COLABORACIÓN CON APPLE MUSIC, Y EN EL QUE PROMETE QUE "EL MUNDO BAILARÁ" ESA NOCHE. EN EL VIDEO, PUBLICADO EN YOUTUBE, SE OBSERVA AL CANTANTE CON UN TELÉFONO MÓVIL EN LA MANO MIENTRAS ESCUCHA SU TEMA ´UN BAILE INOLVIDABLE´, HASTA QUE SUBE EL VOLUMEN Y COMIENZAN A SALIR DE LA OSCURIDAD VARIAS PERSONAS QUE LE RODEAN Y COMIENZAN A BAILAR CON ÉL. BAD BUNNY NO TARDA EN MOVER LAS CADERAS AL RITMO DE SU PROPIA MÚSICA.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"
Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"

Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"

SLP

El Universal

El productor argentino se une a la banda británica

Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en
Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en

Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en

SLP

AP

El músico cubano Andy Rubal comparte su experiencia personal a través de la salsa en su último trabajo musical

Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine
Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine

Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine

SLP

El Universal

No te pierdas la oportunidad de disfrutar del legado de David Lynch en salas de cine.

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar
El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

SLP

El Universal

El cantante Christian Nodal muestra su amor a Ángela Aguilar con un brazalete exclusivo diseñado por él mismo.