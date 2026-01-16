ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Un grupo de amigos se reunieron a celebrar por el inicio de este nuevo lustro.

Ellos, llegaron felices al festejo, dispuestos a pasar una cálida velada.

En una atmósfera apropiada, comentaron emocionados las anécdotas y experiencias del año que finalizó, así como de sus logros.

Así, la buena actitud que poseen se reflejó en sus rostros sonrientes.

Eso sí, ¡qué bien estuvo el encuentro!