ALEGRÍA ENTRE AMIGOS
ESTUPENDO AMBIENTE
A
Galeria
Un grupo de amigos se reunieron a celebrar por el inicio de este nuevo lustro.
Ellos, llegaron felices al festejo, dispuestos a pasar una cálida velada.
En una atmósfera apropiada, comentaron emocionados las anécdotas y experiencias del año que finalizó, así como de sus logros.
Así, la buena actitud que poseen se reflejó en sus rostros sonrientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Eso sí, ¡qué bien estuvo el encuentro!
no te pierdas estas noticias
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano
SLP
El Universal
El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales