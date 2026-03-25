BAD BUNNY ES PARTE DE UN CAMBIO GLOBAL

Ni hay un ´boom´ de Bad Bunny ni su música es un hito momentáneo; Bad Bunny y la música latina urbana son parte de un cambio global en la música donde el inglés y la música occidental están siendo desplazados, según explica una experta universitaria.

Cuando la profesora de la Universidad de Nebrija Lourdes Moreno Cazalla comenzó a analizar a Bad Bunny, en 2018, hablaba de ´boom´, pero conforme analizaba el mercado musical llegó a una conclusión: "es un error pensar en esto como un hito momentáneo". Bad Bunny "forma parte de un cambio global donde el inglés y la cultura occidental se están viendo desplazados", dice a EFE en Madrid. Por lo que para la autora del informe ´La música en español, un fenómeno imparable en Estados Unidos´ "Bad Bunny ha sido muy inteligente y se ha convertido en el síntoma de lo que está sucediendo a nivel global".