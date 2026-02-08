Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales
Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin se roban el show en el Super Bowl LX con actuaciones sorpresa.
Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.
Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolviable'.
Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf'.
Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó' vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, .
El puertorriqueño lidera el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.
