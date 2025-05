Bad Bunny regresa a México con su gira "Debí tirar más fotos"

Es un hecho, Bad Bunny se prepara para emprender su nueva gira mundial "Debí tirar más fotos" y México es uno de sus destinos, como acaba de dar a conocer en sus redes sociales; los shows serán en la Estadio GNP Seguros.

Fue cuestión de no más de 15 minutos para que el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se convirtiera en tendencia, ¿la razón?, su nuevo tour.

Desde ayer, el músico boricua acaparó la atención de las redes sociales, luego de que se viralizara la fotografía de dos sillas de plástico, colocadas enfrente de la entrada del Estadio GNP Seguros.

Con esa imagen, todo indicada que el cantante de "Tití me preguntó" estaba listo para anunciar una de sus giras tan anheladas; "Debí tirar más fotos", una producción que lo hizo resurgir, cuando muchos decían que su estilo se había eclipsado por la vida de lujos que había encontrado en Nueva York.

Además de México y Latinoamérica, Bad Bunny se presentará en Asia, Europa y Oceanía.

Hasta la fecha, no ha incluído conciertos en Estados Unidos.

¿Qué días serán los conciertos de Bad Bunny en México?

El tour, el cual tendrá comienzo en noviembre de este año, con un concierto de apertura en Santo Domingo, República Dominicana, llegará a nuestro país en diciembre.

Los conciertos de Benito en el GNP serán el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre.

No hay fechas confirmadas para la preventa aún, pero sí un estimado.

Pese a que aún no se confirman qué días y cuántos tipos de preventas habrá para los dos shows del cantante puertorriqueño, ya circulan las tentativas fechas:

8 de mayo: Preventa Beyond.

9 de mayo: Preventa Priority.

12 de mayo: Preventa Banamex, a partir de las 14 horas.

13 de mayo: Venta General, a partir de las 14 horas.