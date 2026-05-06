logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BAD BUNNY VISTE CON ZARA EN LA MET GALA

Por EFE

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY VISTE CON ZARA EN LA MET GALA

Los diseños con acento español lucieron en la alfombra roja de la Met Gala, celebrada esta noche en Nueva York, de la mano de los cantantes Bad Bunny y Luke Evans, que vistieron creaciones de Zara y Palomo Spain, respectivamente.

Como ya había hecho en la Super Bowl, el cantante puertorriqueño volvió a confiar en la marca Zara, del gigante textil español Inditex, para una reunión que este año se celebró con el lema ´La moda es arte´.

En esta ocasión, el artista hispano llevó un traje negro con blusa de gran lazada en el cuello. Lo acompañó con un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, reflejando su yo del futuro.

La misma firma española fue también protagonista con la aparición de su presidenta, Marta Ortega, con su marido, Carlos Torretta, luciendo un diseño de John Galliano, con el que Zara ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También la cantante y compositora estadounidense Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, lució un diseño de Galliano para Zara: un vestido azul medianoche con una falda de amplio vuelo, acompañada de una chaqueta de terciopelo.

Además, Palomo Spain protagonizó, al más puro estilo Village People, el conjunto del cantante y actor británico Luke Evans. Un diseño en color burdeos y tachuelas, con un significativo corte en los glúteos, seña de identidad del modisto. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anne Hathaway celebra clasificación del Arsenal a final de Champions
    Anne Hathaway celebra clasificación del Arsenal a final de Champions

    Anne Hathaway celebra clasificación del Arsenal a final de Champions

    SLP

    El Universal

    Bukayo Saka anotó el gol que llevó al Arsenal a la final de Champions League.

    Subastan legado de Matthew Perry con guiones y premios
    Subastan legado de Matthew Perry con guiones y premios

    Subastan legado de Matthew Perry con guiones y premios

    SLP

    El Universal

    Obras de arte de Banksy y Mel Bochner forman parte del legado.

    Christian Nodal y Ángela Aguilar retoman proyectos musicales en pareja
    Christian Nodal y Ángela Aguilar retoman proyectos musicales en pareja

    Christian Nodal y Ángela Aguilar retoman proyectos musicales en pareja

    SLP

    El Universal

    Christian Nodal expresó en Chile su intención de preparar un álbum junto a Ángela Aguilar, su esposa y colega musical.

    Shakira amplía su gira con cinco fechas en Estados Unidos
    Shakira amplía su gira con cinco fechas en Estados Unidos

    Shakira amplía su gira con cinco fechas en Estados Unidos

    SLP

    EFE

    El concierto en Río de Janeiro fue calificado por Shakira como un mensaje de felicidad latinoamericana.