FERIA MULTICOLOR

Entre un grupo de niños disfrutaron de una tarde plena de emociones y agradables sorpresas, en una Mini Feria con la que festejaron su día.

Al llegar a la celebración, se encontraron con elementos que les sorprendieron y les brindaron la oportunidad de compartir con sus amigos horas de intensa alegría.

Lo esencial era disfrutar ¡al máximo! de la agradable atmósfera, los atractivos, la música y el estupendo ambiente.

Eso sí, el encuentro, de ¡pleno de acción!

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