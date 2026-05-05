FERIA MULTICOLOR
JUEGOS DE DESTREZA, INFLABLES Y REGALOS
Galeria
Entre un grupo de niños disfrutaron de una tarde plena de emociones y agradables sorpresas, en una Mini Feria con la que festejaron su día.
Al llegar a la celebración, se encontraron con elementos que les sorprendieron y les brindaron la oportunidad de compartir con sus amigos horas de intensa alegría.
Lo esencial era disfrutar ¡al máximo! de la agradable atmósfera, los atractivos, la música y el estupendo ambiente.
Eso sí, el encuentro, de ¡pleno de acción!
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Met Gala 2024 exhibe diseños únicos en homenaje al arte y la moda
AP
Diseñadores y artistas colaboraron para crear piezas que reflejan la exposición "Arte del vestido" del Museo Metropolitano.
Met Gala 2024 inicia en Nueva York con alfombra blanca y espectáculo
EFE
La gala benéfica en Nueva York presentó una alfombra blanca con decoración floral y un homenaje musical a Whitney Houston.