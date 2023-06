Banda Matute sufre robo; se lanzan contra autoridades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Jorge D'Alessio, miembro del grupo Matute, utilizó las redes sociales para denunciar que él y sus compañeros fueron víctimas de un asalto mientras se encontraban en Guanajuato. Durante el incidente, les robaron parte del equipo necesario para sus presentaciones.

Fue a través de Twitter que el músico estalló en contra de las autoridades y externó que debido a la inseguridad ya era imposible vivir en México.

"Una vez más nos vuelven a robar el equipo! Ahora fue en #GUANAJUATO, un estado sin ley, sin autoridades, sin seguridad y ¡sin mad...! tienen al país ¡hecho mi...!, chin... a su p... madre!", se lee.

D'Alessio expresó su cansancio ante la situación, ya que en 2019 también sufrieron el robo de un camión en el que transportaban sus instrumentos mientras regresaban de Puebla. De hecho, fue el propio artista quien compartió esa experiencia en su perfil.

"Así la seguridad de nuestro país... Se acaban de ch... un camión con equipo de @MATUTEmx : Todo nuestro Backline, la batería Custom de Irving, todo el sistema inalámbrico, toda la microfonia personalizada senheiser, todos los in-ears -consolas y motores inteligentes ¡HDSPM!", dijo en aquel entonces. Además, aseguró que los miembros del Staff fueron retenidos durante 4 horas por los delincuentes.

Por lo que en esta ocasión, igualmente alzó la voz: "Ch.... todos los responsables de la seguridad de este país. Ya no hay manera de vivir aquí", escribió.

A diferencia de hace unos años, el famoso informó que el personal que transporta el equipo se encontraba en buenas condiciones: "ya vienen rumbo a México que eso es lo más importante", externó.

D'Alessio ofreció una entrevista a "De primera mano" en la que reveló que el asalto ocurrió durante el día. Además de eso, compartió que, por experiencias previas similares, se ha dado la instrucción a los conductores del grupo de no manejar durante la noche para evitar situaciones peligrosas.

"Tienen una indicación de nuestro production manager de que no pueden viajar de noche nunca, entonces cuando llega la tarde estén donde estén lo guardan en alguna bodega, duermen ahí y siguen su camino al día siguiente. Para nosotros la seguridad de la gente es lo más importante, antes que los equipos", comentó.

El famoso considera que las autoridades están coludidas con los criminales: "Venían todos los equipos pasando Salamanca, ya era de noche, los guardaron, hoy en la mañana salen rumbo a México y de día a plena luz del día, en la autopista, un auto llegó armado, los bajaron, los amagaron, abrieron la cajuela y lo que les cupo en la cajuela fue lo que se llevaron, no sabemos qué es todavía hasta que llegue el camión. Amigo ¿sabes qué? para mí ya están todos coludidos, porque tanta impunidad, o son muy idiotas, estúpidos o están en el negocio, no hay de otra, no agarran a nadie", concluyó.