Bárbara de Regil revela intento de coqueteo de J Balvin

De acuerdo con la actriz Bárbara de Regil, el cantante urbano, J Balvin, había tratado de llamar su atención a través de redes sociales. Dicha información fue revelada por la creadora de contenido durante el reality show "Secretos de Pareja", en el que participó junto a su esposo Fernando Schoenwald.

Anteriormente en el programa, Bárbara confesó que habría sufrido abuso por parte del productor, Memo del Bosque, cuando ella iniciaba su carrera profesional en la actuación.

Bárbara de Regil confiesa intento de coqueteo de J Balvin

La influencer reveló que el cantante colombiano intento hablar con ella a través de redes sociales. Esto luego de que publicara en su cuenta de Instagram un video donde Bárbara le entrega un premio al artista durante la celebración de una premiación en Miami un año antes, etiquetándolo en la descripción.

Luego de unos minutos, el cantante respondió a la publicación con un mensaje privado. "Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots. 'Vuélvemelo a entregar', y yo dije: ¿Vuélvemelo a entregar?, ¿los premios o qué?", recordó la actriz.

Sin embargo, el colombiano decidió no continuar con su objetivo cuando se enteró de que Regil estaba casada. "Después de 17 minutos me puso: ah no, olvídalo, eres casada. Yo le contesté: aunque no estuviera, no eres mi tipo", finalizó la anécdota.

"Yo respeto mucho a J Balvin por la gran carrera que tiene, pero con todo la gran voz, carrera y dinero que tiene, a mi lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi cartera, mi reloj y mis cosas", bromeó la actriz.