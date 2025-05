Bárbara de Regil se libera tras confesar acoso de Memo del Bosque

Con la finalidad de cerrar un ciclo con respeto y con verdad, Bárbara de Regil destapó un incómodo momento que sufrió por culpa del fallecido productor Memo del Bosque cuando este la besó sin su consentimiento.

La actriz hizo esta revelación en el reality "Secretos de parejas", grabado hace un año, en aquel momento estuvo consciente de que después de mucho tiempo se ventilaría este incómodo momento

"Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero a aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco", contó en el reality.

"¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años?, no mi amor, yo ya no tengo miedo", agregó.

La protagonista de "Rosario Tijeras" cuenta que el hecho ocurrió cuando ella estaba iniciando su carrera, acudió a una entrevista con Memo del Bosque que en aquel momento estaba casado.

Según De Regil, Memo la besó sin su consentimiento, en aquel momento ella sintió mucho asco y miedo, le contó lo sucedido a su madre, tiempo después a amigas y a su actual esposo Fernando Schoenwald, quien le sugirió que lo afrontara cuando se encontraron con él en la boda de Alexis Ayala.

Fue en este evento donde Bárbara se dio cuenta de que no había superado lo sucedido.

De Regil asegura que cuando hizo esa confesión en el reality, Memo del Bosque estaba vivo, y no se imaginaba que meses después su salud se agravaría y después "se iría al cielo".

Memo del Bosque falleció el 7 de abril tras luchar nuevamente contra el cáncer.



Guillemo Pous amenaza con demandar a Bárbara de Regil

Tras las declaraciones de Bárbara de Regil, Guillermo Pous, abogado de la familia del productor, calificó de ruin y cobarde los señalamientos de la actriz, y advirtió que habrán consecuencias legales ante lo que llamó calumnias y difamaciones.

"Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", se lee.

Bárbara de Regil confesó que durante muchos años guardó silencio por miedo y por confusión, pues lo que vivió fue una situación muy incómoda; se disculpó con la familia de Del Bosque porque sus declaraciones salieron a la luz cuando el productor ya había fallecido, sin embargo, cuando las hizo en el reality él aún estaba vivo.