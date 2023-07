Bárbara Torres pide a televidentes recordar que LCDFM es sólo un show

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Después de todo el caos físico y sobre todo mental que Bárbara Torres experimentó dentro de "La casa de los famosos México", la actriz aseguró que no necesita atención psiquiátrica, y es que aunque vivió ataques de ansiedad, de depresión y arranques de ira, ahora que ya se encuentra afuera de la competencia ha logrado estabilizarse emocionalmente.

Bárbara, en una sincera charla con EL UNIVERSAL, admitió que llegó a sentir mucho dolor durante las seis semanas que pasó encerrada, sin embargo, todo lo malo ha quedado atrás y ahora que se reencontró con el mundo real ha vuelto a ser la misma de siempre.

"Estando dentro sí me afectó mucho, pero no necesito tomar terapia psicológica, ni psiquiátrica. Te puedo asegurar que una vez que pones un pie fuera (de la casa), todo este estado anímico, tu cuerpo, todo... como por arte de magia se va y vuelves a ser la persona que fuiste", dijo.

Sobre las diferentes peleas que protagonizó con varios de sus compañeros, la también comediante aseguró que no guarda ningún tipo de rencor, pues tanto ella como el resto de los participantes estaban conscientes de que eran problemas pasajeros y exclusivos del juego que estaban llevando a cabo: "Quedamos que todo lo que pasaba adentro es un juego, todo lo que se dijo ahí se quedó", agregó.

En ese mismo sentido, Torres exhortó a los fans y al público en general no engancharse con lo que ven y estar conscientes de que "La casa de los famosos México" es simplemente un show, por lo que no vale la pena hacer campañas de odio contra absolutamente nadie: "Tenemos que ser un poco más condescendientes con lo que está pasando y ser un poco más empáticos, sentir que es un juego, divertirnos".

Consciente de que su participación generó que muchos usuarios se convirtieran en sus acérrimos detractores, Bárbara confesó que no se ha querido checar las redes sociales, en estos momentos prefiere disfrutar de su familia y cuidar su salud mental manteniéndose lo más lejos posible de las críticas.

Por último, y para contestar la pregunta que quizás muchos sigan haciéndose hasta el día de hoy de ¿por qué cambió su nominación y no dio ningún punto al team infierno, la intérprete de Excelsa explicó que ya tenía deseos de salir y estaba segura que de salir nominada el público no la salvaría:

"Yo ya tenía ganas de salir, no los quería nominar porque me caen muy bien, cada uno tiene que resolver sus problemas que tiene en su casa y hacerse responsable de eso", finalizó.