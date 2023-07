"Barbie" es la octava película más taquillera en México desde 1991

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Con sus más de 5 millones de espectadores durante su primer fin de semana, "Barbie" se ubica como la octava apertura más exitosa en México, desde 1991.

El escalafón, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, no es nada despreciable, pues quiere decir que superó a más de 6 mil filmes, tomando en cuanto que anualmente y en promedio, se estrenan en salas 200 historias.

El fin de semana para la Canacine (por sus siglas) es de cuatro días, es decir, de jueves a domingo.

El primer lugar del top ten de las más vistas en los últimos 32 años corresponde a "Avengers Endgame", lanzada en abril de 2019 y que contabilizó 9.3 millones de asistentes.

Le sigue "Avengers infiniti war", de 2018, con 8.2 millones de boletos vendidos, continuando con "Toy Stoy 4" y "Spiderman, sin camino a casa", con 7.4 millones y 6.9 millones, respectivamente.

"Barbie", protagonizada por Margott Robbie y Ryan Gosling, ostenta por ahora el segundo mejor fin de semana de 2023, detrás de "Super Mario Bros La Película". Mientras "Barbie" llegó a los 5.3 millones de boletos vendidos, la otra la superó en 200 mil butacas ocupadas, con 5.5 millones.

La lista de 20 películas más vistas en su primer fin de semana está plagada de secuelas o franquicias.

De ellas, nueve pertenecen al mundo de superhéroes (siete de Marvel y dos de DC), estando entre otras "Guasón", con el sitio 15 y sus 4.3 millones de asistentes y "Batman vs Superman: el origen de la justicia", con 4.1 millones. El sitio 20 es para "Los vengadores" (2012) con 4 millones.

Hay dos entregas de "Rápidos y furiosos", la más reciente de dinosaurios con "Jurassic world dominio"; la secuela de la animada "Los increíbles" (2018) y la tercera parte de "Mi villano favorito" (2017).

Sólo "El Rey León" y "La Bella y la Bestia", en los escalafones seis y 18 respectivamente, no pertenecen a una saga, pero traen la publicidad de décadas, al ser las versiones en acción viva de los cuentos clásicos.