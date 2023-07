"Barbie" y el top 5 de los estrenos de películas más exitosos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El 2023 apenas rebasa la mitad de los meses que lo conforman y ya hay películas que compiten para ser leyenda en la taquilla de cine en México. Con el reciente estreno de "Barbie" el 20 de julio una extraña ola rosa ha permeado en las calles y las salas de cine, donde la película ya ha roto récords convirtiéndose en el octavo lugar histórico de mayor asistencia, detrás de títulos como "Avengers" y "Toy Story 4".

Pero la competencia es reñida este año, pues la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling aún no supera a algunos de los títulos que este año llevan la delantera. Este es el top cinco de los estrenos de películas más exitosos en lo que va del año:

1. Barbie. La cinta, cuenta la historia de la famosa muñeca, quien es expulsada de Barbieland por no ser perfecta. En busca de la felicidad llega al mundo humano donde aprenderá varias lecciones.

Según el más reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) "Barbie", que está en el número uno de la taquilla mexicana, seguida por "Oppenheimer", ya 390 millones de pesos y ha ganado su puesto en la lista mundial de éxitos con 5.3 millones de espectadores. Todo indica que podría subir peldaños en la escalera liderada por "Avengers Endgame", que en 2019 alcanzó 9.3 millones de espectadores.

2. Mario Bross. La película. Esta historia basada en los personajes del legendario videojuego está a la cabeza de lo más popular en la taquilla de 2023, pues rompió récord estrenando en México con una asistencia de 7 millones de espectadores y una recaudación de 397.2 millones de pesos, logrando al final ingresos de un millón 491 mil y 21 millones de asistentes. Bross y sus amigos aún no son superados por la muñeca. Y durante la trama cuentan la historia de Mario y Luggi, dos plomeros que luchan contra el malvado Bowser para salvar a la dulce princesa Peach.

3. Spider-Man a través del Spider-verso. Con siete semanas en cartelera esta película sigue sumando cifras a la taquilla y se ha convertido en un par de ocasiones en la número uno de asistencia. Actualmente lleva acumulados 491 millones de pesos y 7.2 millones de asistentes. En esta historia el famoso superhéroe arácnido es lanzado a través del universo donde se encuentra con otros héroes araña que lo ayudan a salvar la existencia.

4. Guardianes de la Galaxia 3. De acuerdo con (CANACINE), durante el primer cuatrimestre del año la historia del famoso equipo de superhéroes espaciales fue uno de los estrenos que más espectadores reunió, con 6.2 millones y 440 millones de pesos acumulados en taquilla. En esta ocasión la lucha en el universo es contra un malvado científico llamado Adam Warlock, quien amenaza con la supervivencia de uno de los miembros más importantes del grupo.

5. Avatar el camino del agua. La película dirigida por James Cameron ya es el tercer estreno más taquillero de la historia. Tan sólo en México recaudó 408 millones de pesos y 5.5 millones de espectadores acudieron a verla. En la trama, que es una continuación sobre la historia de un planeta con seres híbridos humanos en guerra con la tierra, dos de ellos Jake y Ney´tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por sobrevivir juntos, incluso abandonar su hogar y explorar nuevas regiones cuando una antigua amenaza aparece.