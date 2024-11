bbno$ en el escenario del Corona Capital 2024

Corona Capital 2024 presentó en su cartel grandes nombres como Green Day, Shawn Mendez, Paul McCartney o New Order, pero dentro de las bandas de diversos géneros que presenta este extenso cartel hay uno que representa la escena del rap: bbno$.

Alexander Leon Gumuchian es un rapero y compositor canadiense nacido el 30 de junio de 1995 en Vancouver, Columbia Británica. Su estilo único, que él mismo describe como "rap oxímoron" (ignorante pero melódico), lo ha llevado a consolidarse como uno de los artistas más llamativos de la escena musical actual. Dentro de sus gustos musicales latinos, menciona a Peso Pluma y Bad Bunny.

Antes de dedicarse a la música, bbno$ soñaba con ser nadador profesional. Sin embargo, una lesión en la espalda lo obligó a replantear su camino. Fue en 2014 cuando, junto a un grupo de amigos, comenzó a experimentar con GarageBand, dando vida al colectivo Broke Boy Gang. Aunque la agrupación se disolvió rápidamente, bbno$ continuó publicando música en SoundCloud, donde empezó a ganar popularidad.

Su gran salto llegó en China, gracias a una coreografía del grupo TFBoys con su tema "Yoyo Tokyo". Este inesperado giro lo catapultó a realizar giras con entradas agotadas en el país asiático, cimentando su lugar en la escena internacional.

"Si una canción se vuelve viral, es una bendición. No importa cómo suceda, mientras ayude a que mi música llegue a más personas, estoy feliz. Mi arte es lo más importante para mí, y si las redes sociales lo apoyan, es perfecto", cuenta el músico de 29 años.

El 2019 marcó un punto de inflexión en su carrera con el lanzamiento de "Lalala", una colaboración con Y2K que se volvió viral en plataformas como TikTok y alcanzó el top 10 en el Canadian Hot 100. Desde entonces, bbno$ ha lanzado una serie de álbumes y colaboraciones, destacándose canciones como "Edamame", incluida en soundtracks de películas, y su trabajo constante con el rapero Yung Gravy, con quien ha publicado tres álbumes colaborativos.

"Creo que fundamentalmente no he cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la seriedad con la que manejo mi carrera. Ahora soy más intencional y lógico con lo que hago, pero sigo siendo un tipo divertido. Me encanta dónde estoy y creo que lo estoy haciendo bien", dijo el músico en entrevista.

Con una carrera que incluye éxitos virales, álbumes aclamados como Bag or Die (2022) y Baby Gravy 3 (2023), y colaboraciones con creadores como Smosh y Rich Brian, bbno$ ha demostrado su versatilidad y creatividad. Este 2024, el rapero sigue sorprendiendo con sencillos como "BPOT (Bills Paid on Time)" y "Meant to Be", reafirmando su estatus como uno de los artistas más innovadores del momento.

Además de su faceta artística, bbno$ es un académico graduado en kinesiología por la Universidad de Columbia Británica Okanagan. Vive en Vancouver y continúa explorando nuevas formas de conectar con su audiencia, fusionando humor, música y creatividad.

"He estado intentando presentarme en este festival por cuatro o cinco años, así que finalmente estar aquí es un sueño hecho realidad" dijo el cantante sobre su participación en el Corona Capital 2024.

Además, dentro de las sorpresas que tiene preparadas, se encuentra trabajando en una canción con dos artistas regionales mexicanos, aunque aún no puede decir sus nombres, reveló que este tema lleva por nombre "Caliente" y estará disponible muy pronto.