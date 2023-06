Bebe Rexha es golpeada con un celular

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo por la noche, Bebe Rexha se presentó en un club de Nueva York en que sus fans disfrutaban de la interpretación de algunos mejores éxitos, sin embargo, cuando los ánimos se enardecían cada vez más, la cantante de 33 años fue golpeada con un celular que la impactó directamente en el rostro, generando que cayera de rodillas automáticamente por el dolor que experimentó y, por lo cual, fue trasladada de forma de inmediata para recibir puntos en la herida en el hospital más cercano.

Daily Mail” dio a conocer la noticia del incidente en que estuvo involucrada Bebe Rexha.

Por los videos que circulan en redes sociales, el individuo que lanzó el celular lo hizo con toda intención de golpear a la cantante.

Bebe Rexha abandonó el club no sin antes dirigirse a su público y agitar su mano, a modo de despedida, mientras abandonaba el escenario.

El agresor, de 27 años, fue identificado con el nombre de Nicolás Mavagna.

En lo referente a la salud actual de Bebe Rexha, el portal de noticias “Pop Base”, a través de un tuit, aseguran que la madre de Bebe, Bukurije Rexha, reportó que la joven fue sometida a tres puntadas en el rostro para cerrar la herida que le produjo el impacto. Por su parte, la cantante compartió una fotografía donde la extensión que comprende su ceja y ojo izquierdo luce visiblemente hinchada y con un gran moretón que, además está cubierta con una pequeña gaza. La intérprete de “In the name of love” acompañó la publicación de la frase: “Estoy bien”.